Nắng nóng gay gắt, gia tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, hô hấp, truyền nhiễm

Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Trước diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Những ngày gần đây lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng trẻ nhập viện liên quan do các bệnh mùa hè như bệnh lý tai mũi họng, hô hấp, tiêu hóa, đuối nước, tai nạn thương tích tăng đáng kể. Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Hữu Thành cho biết: "Nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Trẻ em có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu. Phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung đủ nước, dinh dưỡng hợp lý và không để trẻ chơi quá lâu ngoài trời nắng. Đồng thời tăng cường giám sát trẻ để phòng tránh tai nạn trong dịp hè".

Không chỉ trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh nền cũng chịu nhiều tác động tiêu cực từ thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao làm cơ thể mất nước nhanh, ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch và hô hấp. Nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do say nắng, đột quỵ nhiệt hoặc suy kiệt cơ thể.

Tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày gần đây số bệnh nhân nhập viện do tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch tăng đáng kể. Các bác sĩ cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, rối loạn điện giải, tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, cho biết: "Trong thời điểm nắng nóng, những người mắc bệnh lý tim mạch, người cao tuổi và người có bệnh nền sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người vẫn chủ quan lao động ngoài trời trong thời gian nắng gắt dẫn đến tình trạng kiệt sức, tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống đủ nước và tuân thủ điều trị nếu có bệnh nền".

Bên cạnh các bệnh lý thông thường, mùa hè còn là thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát mạnh. Tính đến tuần 20 năm 2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết dengue, 106 ca sốt phát ban nghi sởi, 384 ca tay chân miệng... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông tạo môi trường thuận lợi cho muỗi, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh phát triển. Các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi... đang có nguy cơ gia tăng nếu người dân chủ quan trong công tác phòng bệnh. Đặc biệt, sốt xuất huyết thường diễn biến phức tạp vào mùa hè khi mật độ muỗi truyền bệnh tăng cao. Trong khi đó bệnh tay chân miệng dễ lây lan trong trường học, nhà trẻ nếu không bảo đảm vệ sinh.

Để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường sống, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, thường xuyên diệt loăng quăng, bọ gậy, thực hiện ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả hiện nay là tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch.

Đối với những người làm việc ngoài trời, việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo các bác sĩ, say nắng và sốc nhiệt là những tình trạng rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Người bị sốc nhiệt thường có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, da đỏ nóng, mệt lả, thậm chí mất ý thức. Trong trường hợp nặng có thể dẫn đến tổn thương não, tim mạch và tử vong. Ngoài ra, thời tiết oi bức kéo dài còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tinh thần.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Vì vậy, việc chủ động bảo vệ sức khỏe là điều hết sức cần thiết đối với mỗi người dân. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng. Hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ - là thời điểm tia UV hoạt động mạnh nhất. Khi phải làm việc ngoài trời cần mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang và nghỉ ngơi hợp lý. Đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi, cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe trong những ngày nắng nóng cực đoan; không nên để trẻ vui chơi quá lâu ngoài trời.

Mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, khó thở, đau tức ngực, chóng mặt hoặc mệt lả, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Tô Hà