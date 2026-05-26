Nắng gay gắt và “bài toán sức bền” của shipper, tài xế công nghệ

Những ngày cuối tháng 5, Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè, với nền nhiệt ngoài trời phổ biến từ 38-40 độ C. Khác với kiểu oi bức, ngột ngạt xuất hiện trước đó, đợt nắng hiện tại mang đặc trưng khô và rát, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến cảm giác bỏng rát xuất hiện chỉ sau vài phút đứng ngoài trời.

Shipper công nghệ giao nhu yếu phẩm đến tận tay người dân giữa thời tiết oi nóng cuối tháng 5.

Giữa nền nhiệt khắc nghiệt ấy, shipper và tài xế công nghệ trở thành một trong những nhóm lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Những cuốc xe nối tiếp nhau dưới trời nắng gắt không chỉ khiến thể lực suy giảm nhanh mà còn tạo áp lực lớn trong việc duy trì nhịp làm việc giữa lúc nhu cầu đặt hàng, gọi xe của người dân tăng mạnh.

Ghi nhận tại phường Hạc Thành, khoảng thời gian từ 10h30 đến 14h, thậm chí kéo dài đến gần 17h, đang trở thành khung giờ áp lực nhất đối với lực lượng giao hàng và xe ôm công nghệ. Đây là thời điểm mặt đường hấp nhiệt mạnh, hơi nóng từ nhựa đường và các khối bê tông hắt lên gay gắt, trong khi lượng đơn hàng đồ ăn, nước uống và nhu cầu gọi xe lại tăng rõ rệt do nhiều người hạn chế ra ngoài.

Ngồi nghỉ dưới bóng cây ven đường sau một cuốc xe giữa trưa, anh Trần Văn Quang, tài xế xe ôm công nghệ Grab cho biết, thời tiết hiện tại công việc trở nên áp lực hơn nhiều so với thời điểm đầu mùa hè. Theo anh, nếu trước đây chỉ cần mặc áo chống nắng là có thể chạy liên tục nhiều giờ, thì nay cơ thể xuống sức rất nhanh.

“Cái nắng này không chỉ nóng mà còn rát và khô, chạy ngoài đường một lúc là người mất nước rất nhanh. Có hôm mới hơn 12h trưa mà cảm giác như cả người bị hun nóng”, anh Quang chia sẻ.

Dù lượng khách tăng nhưng anh không còn dám nhận cuốc liên tục như trước. “Nghề này thu nhập tính theo cuốc xe nên ai cũng muốn chạy nhiều. Nhưng giờ cứ chạy vài đơn là phải tìm chỗ nghỉ, uống nước rồi mới đi tiếp. Nếu cố giữ nhịp thì đến chiều gần như không còn sức để chạy”.

Các shipper công nghệ tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng mát sau nhiều giờ liên tục di chuyển ngoài trời nắng.

Không chỉ tài xế xe ôm công nghệ, các shipper giao đồ ăn cũng đang phải tự điều chỉnh cách làm việc để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Anh Nguyễn Anh Thái, shipper giao đồ ăn trên nền tảng Shopee Food cho biết, những ngày nắng nóng lượng đơn tăng khá mạnh, đặc biệt là đồ uống, trà sữa và các món ăn giao tận nơi vào buổi trưa.

Tuy nhiên, theo anh Thái, số lượng đơn tăng không đồng nghĩa với việc thu nhập tăng tương ứng, bởi thời tiết khiến người chạy xe khó duy trì cường độ làm việc liên tục. “Đơn nhiều nhưng không thể nhận dồn như trước vì chạy giữa trời nắng gắt rất nhanh xuống sức. Có lúc vừa giao xong vài đơn là người mệt lả, phải tấp vào chỗ có bóng mát nghỉ một lúc mới chạy tiếp được”, anh nói.

Anh Thái cho biết, điều áp lực nhất không chỉ là nắng nóng mà còn là cảm giác hơi nóng hắt trực tiếp từ mặt đường trong quá trình di chuyển liên tục. “Nhiều tuyến đường gần như không có bóng cây, dừng đèn đỏ giữa trưa cảm giác nóng hầm hập từ dưới hắt lên rất khó chịu. Vì vậy giờ mình phải ưu tiên nhận đơn gần, tranh thủ chạy sớm hơn vào buổi sáng và luôn mang theo nước để tránh bị mất sức”, anh chia sẻ.

Shipper giao hàng tất bật hoàn thành đơn cho khách trong khung giờ cao điểm nắng nóng.

Thực tế cho thấy, đợt nắng nóng gay gắt hiện nay đang làm thay đổi rõ rệt nhịp làm việc của shipper và tài xế công nghệ. Thay vì chạy xuyên trưa để tăng thu nhập như trước, nhiều người buộc phải chia nhỏ thời gian làm việc, giảm số cuốc xe trong khung giờ cao điểm nắng nóng hoặc chủ động nghỉ giữa các đơn hàng để đảm bảo sức khỏe.

Ở góc độ rộng hơn, nắng nóng cực đoan đang đặt ra “bài toán sức bền” đối với lực lượng lao động công nghệ. Khi các nền tảng giao hàng, gọi xe vận hành theo tốc độ và hiệu suất, thì yếu tố thể lực của người lao động lại trở thành giới hạn thực tế. Nhu cầu dịch vụ có thể tăng, nhưng khả năng đáp ứng phụ thuộc trực tiếp vào sức khỏe và khả năng thích nghi của shipper, tài xế.

Anh Đỗ Mạnh Quân, shipper tự do của dịch vụ Ship Thần Tài 36 cho rằng, trong điều kiện nắng nóng kéo dài như hiện nay, người làm nghề buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt và làm việc nếu muốn theo được công việc lâu dài. Theo anh, ngoài việc tranh thủ chạy sớm hoặc hạn chế hoạt động liên tục vào khung giờ giữa trưa, việc chủ động bổ sung nước và nghỉ ngơi đúng lúc là điều rất quan trọng.

“Đi ngoài đường liên tục dưới trời nắng thế này mà không uống đủ nước rất dễ bị choáng hoặc kiệt sức. Giờ ai chạy xe cũng phải mang theo nước bên người, thấy mệt là phải dừng nghỉ chứ không dám cố như trước nữa”, anh Quân chia sẻ.

Theo các chuyên gia y tế, làm việc lâu ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến mất nước, kiệt sức, thậm chí say nắng. Người lao động cần uống đủ nước, trung bình từ 150 - 250ml mỗi 20 - 30 phút; mặc trang phục sáng màu, thoáng khí, đội mũ rộng vành che kín phần đầu và gáy. Đồng thời, nên bố trí nghỉ ngơi từ 15 - 20 phút tại nơi râm mát sau mỗi 1 - 2 giờ làm việc, hạn chế hoạt động quá sức trong khung giờ từ 11 - 15 giờ và tăng cường bổ sung điện giải để duy trì thể trạng ổn định.

Đợt nắng nóng hiện nay được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới. Giữa áp lực mưu sinh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc chủ động thích ứng để bảo vệ sức khỏe đang trở thành yêu cầu bắt buộc với những người lao động “bám đường” mỗi ngày.

Chi Phạm