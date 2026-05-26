Những cách làm hay “Chung tay vì người nghèo”

Để giúp hội viên, phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã sáng tạo những mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận động nguồn lực hỗ trợ chị em thiết thực, hiệu quả.

Hội viên phụ nữ thôn Hội Hiền gom phế liệu vì phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Dịp cuối tuần, chi hội phụ nữ thôn Hội Hiền, xã Thọ Long tất bật thu gom phế liệu đến nơi tập kết là “Ngôi nhà xanh” để bán gây quỹ. Tùy vào số lượng phế liệu gom bán nên số tiền cũng khác nhau, ít nhất 50 ngàn đồng, nhiều nhất hơn 200 ngàn đồng/lần. Đặc biệt vào dịp lễ, tết, chi hội gom bán được từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Số tiền này, chi hội ghi chép đầy đủ dùng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi khó khăn trong năm.

Chị Nguyễn Thị Mỵ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hội Hiền, cho biết: “Sau 4 năm thực hiện, chi hội có 38 lần bán phế liệu. Toàn bộ số tiền gom được đã tặng quà cho 43 phụ nữ, trẻ em khó khăn. Thấy việc làm ý nghĩa nhân văn này, nhiều gia đình hội viên và người dân rất có ý thức gom phế liệu tặng cho chi hội”.

Thực hiện chương trình “từ gom phế liệu đến triệu phần quà” để gây quỹ tặng quà cho hội viên, con em hội viên khó khăn, Hội LHPN xã Thọ Long đã triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” để tập kết phế liệu. Đến nay, toàn xã có 20 ngôi nhà xanh/26 chi hội phụ nữ thôn. Số tiền thu được từ bán phế liệu, các chi hội gom lại xây dựng “Quỹ nhân ái”.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Long, cho biết: “Việc gom phế liệu đến nay đã đi vào nền nếp ở các chi hội. Có chi hội chưa xây dựng được “Ngôi nhà xanh” nhưng vẫn bố trí được nơi tập kết phế liệu để gây quỹ. Ngoài việc gom phế liệu giúp những hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN xã còn kết nối, hỗ trợ chị em về vốn, kiến thức để phát triển kinh tế, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh hỗ trợ nhau về vốn tiết kiệm, ngày công lao động, con giống"...

Hội LHPN xã Thọ Long và chi hội phụ nữ thôn Hội Hiền trao hỗ trợ kinh phí đỡ đầu hàng tháng từ gom phế liệu cho cháu Đỗ Danh Thiện.

Với cách làm trên, trong năm 2025 Hội LHPN xã Thọ Long đã giúp 17 gia đình hội viên khó khăn; kết nối đỡ đầu 7 trẻ mồ côi khó khăn trong tổng số 11 trẻ trên địa bàn xã.

Còn chị Lê Thị Sâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thường Xuân, cho biết: "Để giúp phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, chúng tôi đã rà soát số hội viên khó khăn, phân loại đối tượng để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Hình thức giúp chính là hỗ trợ vốn vay, định hướng cho chị em sản xuất đúng mục đích, đạt hiệu quả; vận động xây dựng quỹ ở các tổ, nhóm; tăng cường hỗ trợ, giúp nhau ngày công, con giống; tiết kiệm lợn nhựa; mua thẻ bảo hiểm y tế... Đồng thời, vận động nguồn lực tặng quà, kết nối các mẹ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Với cách làm trên, năm 2025 các chi hội đã giúp hơn 400 lượt hội viên lúc khó khăn với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; phối hợp giúp 6 hộ thoát nghèo, 10 hộ thoát cận nghèo".

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ: "Phấn đấu trong nhiệm kỳ toàn tỉnh giúp 1.700 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều". Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội rà soát, thống kê danh sách hộ hội viên phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, sát thực tế.

Ở các cơ sở, hội LHPN đang duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm hay vì phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn. Tiêu biểu như “Tiết kiệm lợn nhựa”; “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”; hỗ trợ xây mái ấm tình thương; tổ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế; tổ đổi công; mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý... Năm 2025, các cấp hội đã giúp hơn 8.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức (ngày công, con giống, cây giống, phân bón...) trị giá trên 8 tỷ đồng; hỗ trợ xây 45 mái ấm; nhận đỡ đầu và kết nối đỡ đầu hơn 2.300 trẻ mồ côi khó khăn; phong trào “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” đã trao gần 30.000 suất quà với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ 94.451 phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế...

Với những việc làm trên, tổ chức hội đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, phụ nữ, đồng thời phát huy được tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hà