Điểm tựa của hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bá Thước (NHCSXH Bá Thước) thực hiện quản lý, theo dõi hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn 8 xã, gồm: Bá Thước, Quý Lương, Điền Lư, Điền Quang, Văn Nho, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng. Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc để hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Cán bộ NHCSXH Bá Thước kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại xã Thiết Ống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH Bá Thước đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thương mại dịch vụ..., tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở khu phố 5, xã Bá Thước là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Chị Hiền vừa được vay 100 triệu đồng từ chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn. Những năm trước, kinh tế gia đình chị khó khăn do không có vốn đầu tư, mỗi vụ sản xuất, hoặc thời điểm phải nhập hàng nhiều, chị thường phải vay tiền bên ngoài với lãi suất cao.

Chị Hiền cho biết: “Nhờ nguồn vốn của NHCSXH, gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế từng bước. Từ chăn nuôi đến kinh doanh đều mang lại hiệu quả tích cực, giúp cuộc sống ổn định hơn trước và có điều kiện chăm sóc con cái học hành”.

Hiện nay, NHCSXH Bá Thước đang duy trì hoạt động của 21 điểm giao dịch cùng 281 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đơn vị đang triển khai 14 chương trình tín dụng ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn; giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Các khoản vay được triển khai linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân tại các địa phương, từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/hộ, tùy theo phương án sản xuất. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác giao dịch tại các điểm giao dịch được thực hiện an toàn, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Không chỉ nhận ủy thác vốn, các tổ chức hội, đoàn thể của xã còn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp người dân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được nhân rộng như trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế rừng... Nguồn vốn được triển khai thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nhờ lãi suất ưu đãi thấp cùng cơ chế cho vay không cần thế chấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ dân tiếp cận nguồn vốn. Đến trung tuần tháng 5/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH Bá Thước đạt hơn 851 tỷ đồng với 11.044 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng được duy trì ổn định; tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp, cho thấy ý thức sử dụng vốn và trả nợ của người dân ngày càng được nâng cao.

Giám đốc NHCSXH Bá Thước Phạm Văn Tuấn cho biết: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả cao nhất. Chúng tôi luôn bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để người dân sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế rủi ro. Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững".

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang thực sự trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động của NHCSXH Bá Thước còn lan tỏa tinh thần nhân văn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Khánh Phương