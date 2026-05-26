Hành động vì đô thị văn minh, an toàn, hiện đại (Bài 2): Giữ vỉa hè thông thoáng

Sau những ngày các xã, phường đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chợ cóc, đặt biển quảng cáo..., nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, các hộ kinh doanh đã thay đổi thói quen, “trả” lại không gian cho người đi bộ. Những vạch sơn phân định ranh giới sử dụng vỉa hè được kẻ rõ ràng, tạo nên cảm giác ngăn nắp, quy củ cho phố phường, hiện hữu “bộ mặt” của đô thị văn minh.

Công an xã Thiệu Hóa tăng cường xe loa tuyên truyền lưu động, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Vỉa hè phải dành cho người đi bộ

Vỉa hè vốn là khoảng không gian bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện mà không bị xung đột với các phương tiện cơ giới. Đồng thời, còn góp phần tạo mỹ quan đô thị, hình thành nếp sống văn minh và là nơi kết nối các hoạt động cộng đồng. Thế nhưng, ở các khu vực trung tâm của các phường, xã trong tỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra phổ biến ở không ít tuyến đường chính. Từ quán nước, hàng ăn sáng đến cửa hàng thời trang, vật liệu xây dựng... tận dụng gần như toàn bộ phần vỉa hè để kê bàn ghế, dựng mái che, treo biển quảng cáo hoặc tập kết hàng hóa; xe máy dựng tràn lan trên vỉa hè khiến người đi bộ buộc phải xuống lòng đường.

Đơn cử, dọc tuyến đường đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành), tình trạng các quán ăn lấn chiếm vỉa hè đã xảy ra trong thời gian dài. Theo đó, hoạt động kinh doanh chủ yếu diễn ra vào buổi tối, lưu lượng khách đông dẫn đến việc bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, vứt rác bừa bãi, đậu đỗ phương tiện tràn lan gây cản trở, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng... Ông Lê Xuân Ngân, khu phố Đội Cung 3, phường Hạc Thành, cho biết: “Buổi tối tôi thường dành thời gian đi bộ, rèn luyện sức khỏe, nhưng đến những đoạn đường bị các hàng quán lấn chiếm vỉa hè thì phải đi xuống lòng đường hoặc lách qua bàn ghế tại các quán ăn để đi”. Cùng chung nỗi niềm trên, nhiều người dân cảm thấy lo lắng khi trên các tuyến phố không còn lối đi an toàn khi học sinh đi bộ; người cao tuổi, người khuyết tật cũng gặp nhiều khó khăn khi di chuyển do vỉa hè bị chắn lối hoặc xuống cấp.

Không chỉ gây mất an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn khiến diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác khi mái che cơi nới thiếu đồng bộ, biển quảng cáo dựng lộn xộn, hàng hóa bày biện tràn lan... tạo nên hình ảnh thiếu văn minh giữa trung tâm đô thị hiện đại. Từ thực tế đó, phường Hạc Thành đã tiến hành kẻ vẽ vạch mốc giới trên vỉa hè đối với 22 tuyến phố chính trên địa bàn. Những vạch sơn này giúp các hộ kinh doanh nhận biết rõ phạm vi được phép sử dụng, đồng thời tạo cơ sở để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. Cùng với đó, phường phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, lắp đặt và thay thế 30 biển báo, biển chỉ dẫn giao thông phù hợp với tình hình thực tế; bố trí lại vị trí đỗ xe, điểm dừng đón trả khách nhằm giảm tình trạng phương tiện dừng đỗ tùy tiện trên vỉa hè.

Theo chân lực lượng chức năng đi kiểm tra tại các tuyến phố trung tâm, điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong ý thức của không ít hộ kinh doanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán cơ bản được chấm dứt; nếu trước đây nhiều người còn phản ứng hoặc tìm cách tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rời đi, thì nay nhiều hộ đã chủ động thu gọn bàn ghế, tháo dỡ mái che, sắp xếp lại hàng hóa; nhiều băng rôn, khẩu hiệu, quảng cáo không bảo đảm mỹ quan cũng được xử lý đồng bộ. Chị Trần Khánh Linh, hộ kinh doanh quần áo trên đường Lê Hữu Lập, cho biết: “Ban đầu tôi cũng lo lắng vì ảnh hưởng đến việc buôn bán, nhưng sau khi được tuyên truyền, tôi thấy vỉa hè gọn gàng không chỉ giúp bộ mặt đô thị khang trang hơn mà còn tạo môi trường kinh doanh văn minh, thuận tiện cho khách hàng”.

Đồng thuận từ người dân để giữ diện mạo đô thị

Thực tế cho thấy, việc giữ gìn trật tự đô thị sẽ khó duy trì lâu dài nếu chỉ dựa vào các đợt ra quân xử lý vi phạm; quan trọng hơn là xây dựng được sự đồng thuận từ người dân, để mỗi người cùng có trách nhiệm giữ gìn diện mạo đô thị chung.

Hộ kinh doanh tại đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành đã gỡ bỏ mái che, biển quảng cáo, xếp xe đúng nơi quy định.

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai theo hướng gần dân, sát dân; cán bộ khu phố, tổ dân phố đến từng hộ kinh doanh để giải thích, vận động ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Cùng với chính quyền địa phương, vai trò của các đoàn thể và tổ dân phố được phát huy rõ nét trong quá trình vận động Nhân dân. Từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên đến hội cựu chiến binh... đều tham gia tuyên truyền, nhắc nhở hội viên chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Nhiều bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố đã trở thành những “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân. Ông Vũ Hồng Minh, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Lam Sơn 3, phường Hạc Thành, cho biết: “Thay vì cưỡng chế, chúng tôi gần dân, mềm dẻo, lấy tuyên truyền, giải thích và vận động làm trọng tâm, với mong muốn người dân hiểu việc giữ gìn trật tự đô thị không chỉ vì lợi ích chung mà còn tạo môi trường sống văn minh, an toàn cho chính mỗi gia đình”. Hay đối với ông Mai Trí Hùng, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 4, xã Thiệu Hóa: “Muốn người dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải gương mẫu, không chỉ tuyên truyền chúng tôi còn trực tiếp cùng người dân tháo dỡ mái che, di chuyển vật dụng lấn chiếm”.

Cùng với tuyên truyền, nhiều mô hình “tuyến phố văn minh”, “khu dân cư tự quản về trật tự đô thị” đang phát huy hiệu quả tích cực. Tại các tuyến đường chính, khu dân cư, người dân đã có ý thức nhắc nhở việc đỗ xe đúng nơi quy định, không bày bán hàng hóa quá phạm vi cho phép. Hệ thống camera giám sát cũng được các địa phương đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ quản lý trật tự đô thị. Nhờ đó, các trường hợp tái lấn chiếm được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Điều đáng mừng là sau thời gian triển khai, nhiều tuyến phố đã có sự thay đổi rõ rệt như vỉa hè thông thoáng hơn, biển quảng cáo được sắp xếp gọn gàng, phương tiện đỗ đúng nơi quy định; người dân dần hình thành thói quen giữ gìn trật tự chung... Việc lập lại trật tự đô thị không đơn thuần là xử lý vài trường hợp vi phạm hay tháo dỡ những mái che lấn chiếm. Đó là quá trình xây dựng ý thức cộng đồng, hình thành nếp sống văn minh và tạo dựng diện mạo hiện đại cho đô thị. Khi người dân cùng đồng thuận, khi mỗi hộ kinh doanh tự giác chấp hành, khi vỉa hè thực sự trở về với người đi bộ, sẽ tạo nền tảng để xây dựng một đô thị văn minh, an toàn, hiện đại trong tương lai.

Bài và ảnh: Lê Ngọc

(Còn nữa)