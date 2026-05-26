Chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão năm 2026

Sáng 26/5, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và cắt dọn cây phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 166 xã, phường trong tỉnh.

Nguy cơ sự cố lưới điện do vi phạm khoảng cách an toàn vẫn ở mức cao

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cây cối ngoài hành lang ngã đổ vào đường dây và các hoạt động dân sinh vi phạm khoảng cách an toàn điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa xuất hiện nhiều đợt mưa dông, lốc, sét.

Mặc dù ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp, song nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện và tai nạn điện trong dân vẫn ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 1.056 vụ sự cố, trong đó có 399 vụ sự cố kéo dài và 657 vụ sự cố thoáng qua. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn điện trong dân làm 2 người tử vong tại xã Như Xuân và xã Hà Long; 2 người bị thương tại xã Yên Ninh và xã Thiệu Quang.

Theo đánh giá của ngành điện, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện thì nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm nay sẽ tiếp tục ở mức cao. Một số địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như khu vực do Điện lực Triệu Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Sầm Sơn, Như Xuân và Quan Hóa quản lý; đặc biệt tại những nơi đang triển khai nhiều dự án san gạt, mở rộng hạ tầng.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 5.970 cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện cần phải chặt tỉa, xử lý. Tuy nhiên, công tác này đang gặp không ít khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận, không cho chặt tỉa cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây; một số trường hợp yêu cầu bồi thường mới cho xử lý cây cối, tập trung tại các xã Hóa Quỳ, Xuân Bình và Thanh Kỳ.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nên việc chặt dọn cây gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, hoạt động thả diều, câu cá gần đường điện có xu hướng gia tăng vào dịp nghỉ hè, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sự cố lưới điện và mất an toàn cho người dân.

Vì vậy, ngành điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể nhằm tổ chức ra quân xử lý triệt để các nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

Nâng cao trách nhiệm địa phương, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần hạn chế tối đa tai nạn điện trong dân và bảo đảm an toàn cho các công trình, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Truyền tải điện Thanh Hóa chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ hiện trạng số cột điện, chiều dài các tuyến đường dây 500kV, 220kV đi qua địa bàn; từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm rõ thực trạng hạ tầng lưới điện tại từng xã, phường; xác định rõ những tồn tại, bất cập, các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn để đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.

Các địa phương cần đặc biệt lưu ý những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố để chủ động phương án xử lý, không để bị động khi mưa bão xảy ra.

Liên quan đến những vị trí đường dây đi qua diện tích rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách miễn, giảm thuế đất trong và gần hành lang lưới điện nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành điện tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân có cây trồng ngoài hành lang an toàn lưới điện ký cam kết bảo đảm an toàn, không để cây có nguy cơ đổ vào đường dây gây sự cố trong mùa mưa bão.

Đối với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư công trình thi công gần lưới điện, trước khi triển khai phải phối hợp với ngành điện tổ chức khảo sát thực địa, thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn điện.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cấp xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả, sát cơ sở.

Riêng đối với tình trạng thả diều gần lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với địa phương phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm như thả diều, câu cá, sử dụng cần câu, thi công công trình vi phạm khoảng cách an toàn điện.

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị ngành điện tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

Cùng với đó, các ngành, địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực xung yếu; đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm thiểu sự cố và phòng ngừa tai nạn điện trong dân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện.

Các tổ chức đoàn thể, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện, khẩn trương cắt dọn cây có nguy cơ gây sự cố trước mùa mưa bão năm 2026, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi