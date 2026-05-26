Trao tặng quà cho các nhà trường và học sinh xã Hóa Quỳ

Sáng 26/5, tại xã Hóa Quỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vượt lũ” tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hóa Quỳ do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao máy tính, máy lọc nước cho Trường TH&THCS Xuân Quỳ.

Tại Trường TH&THCS Xuân Quỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao 12 bộ máy tính để bàn, 2 máy lọc nước cho nhà trường và trao tặng 24 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng trị giá các phần quà là 241 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biển tượng trưng các phần quà cho xã Hóa Quỳ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao xe đạp cho học sinh Trường TH&THCS Xuân Quỳ.

Cùng với đó, tại Trường Mầm non Xuân Quỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng nước giặt cho nhà trường, tặng sữa cho 200 trẻ em và trao 30 suất quà là tiền mặt, mỗi suất 300 nghìn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà trên 20 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho Trường Mầm non Xuân Quỳ.

Hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, góp phần hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Mầm non Xuân Quỳ.

Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ cùng các đơn vị tài trợ mong muốn chia sẻ khó khăn với học sinh và các nhà trường tại địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay hỗ trợ cộng đồng, nhất là đối với trẻ em ở khu vực còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Thùy Linh