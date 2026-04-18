Nâng cao trách nhiệm, thay đổi nhận thức: “Chìa khóa” bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026 tại Thanh Hóa đang được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực, hướng trọng tâm vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Đây không chỉ là đợt cao điểm kiểm tra, giám sát mà còn là bước tạo đà cho những chuyển biến bền vững trong công tác bảo đảm ATTP.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường học.

Ngay từ giữa tháng 4/2026, cùng với toàn tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai “Tháng hành động vì ATTP năm 2026" với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tế.

Tại xã Nga Sơn - địa phương được lựa chọn tổ chức lễ phát động cấp tỉnh, trên các trục đường chính, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu được treo đồng bộ; loa truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền về lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Song song với công tác tuyên truyền, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các bếp ăn tập thể. Trên cơ sở đó, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã được thành lập, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể theo từng nhóm đối tượng, từng thời điểm.

Ông Phạm Văn Úy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nga Sơn, cho biết: "Điểm mới năm nay là chúng tôi triển khai rất sớm, từ khâu tuyên truyền đến xây dựng kế hoạch kiểm tra. Mục tiêu là không để bị động, đồng thời tạo sự lan tỏa ngay từ cơ sở".

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, “Tháng hành động vì ATTP năm 2026” diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề “Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Trọng tâm là tăng cường truyền thông; thành lập các đoàn kiểm tra (có phối hợp với các ngành liên quan) tiến hành kiểm tra ATTP các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý, tiến hành kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực phòng ngừa các nguy cơ mất ATTP. Trong đó, công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, nông nghiệp, công thương, công an... Các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh các điều kiện bảo đảm ATTP, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức in, treo băng rôn truyền thông tại các tuyến đường chính trên địa bàn 7 phường thuộc TP Thanh Hóa cũ; tổ chức tập huấn cho các đối tượng là chủ cơ sở/người quản lý và những người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp trên địa bàn (2 lớp, 200 người tham dự); tổ chức truyền thông lưu động về ATTP trên địa bàn tỉnh (5 xe, truyền thông tại 15 xã); tổ chức 1 cuộc diễn tập phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể trường học (Mầm non Quan Hóa) trên địa bàn xã Hồi Xuân...

Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tháng hành động năm nay tiếp tục xác định rõ quan điểm, đó là lấy phòng ngừa là chính. Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, nội dung tập trung vào phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Một trong những điểm nhấn của tháng hành động năm nay là việc khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các chuỗi cung ứng thực phẩm rõ nguồn gốc. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đối với các bếp ăn tập thể tại trường học, doanh nghiệp - nơi phục vụ số lượng lớn người ăn - các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn, giám sát, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến lưu mẫu thực phẩm. Đây được xem là khu vực cần kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến ATTP. Để công tác bảo đảm ATTP đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng không chỉ ở các đợt cao điểm mà phải duy trì thường xuyên, liên tục. Trong đó, vai trò của người tiêu dùng là yếu tố then chốt. “Khi người dân có ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn, nói không với sản phẩm không rõ nguồn gốc, thì chính thị trường sẽ tự điều chỉnh. Đây là giải pháp mang tính lâu dài và bền vững nhất” - ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh.

“Tháng hành động vì ATTP năm 2026” đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lâu dài, rất cần sự chung tay của toàn xã hội - từ cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến mỗi người dân. Bởi bảo đảm ATTP không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành chức năng mà là trách nhiệm chung, gắn liền với sức khỏe, chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà