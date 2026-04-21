Dấu ấn tiên phong vì sự phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, với sứ mệnh trọng tâm phục vụ “Tam nông”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc triển khai các chương trình tín dụng xanh, đưa nguồn vốn tín dụng đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy một nền nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại.

Agribank Nam Thanh Hóa đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Vũ Đăng Bắc, Giám đốc Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu lâm sản ở xã Như Thanh, cho biết: “Công ty tôi đã gắn bó với Agribank Nam Thanh Hóa 5 năm nay, từ khoản vay 500 triệu đồng ban đầu, hiện ngân hàng đã nâng tổng dư nợ lên gần 30 tỷ đồng. Dù mặt bằng lãi suất chung đang tăng lên nhưng lãi suất cho vay tại ngân hàng vẫn rất hợp lý, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định".

Từ nguồn vốn ngân hàng, ngoài đầu tư mua sắm thêm dây truyền, mở rộng sản xuất, kinh doanh, công ty đã hỗ trợ 544 hộ dân trên địa bàn xã lấy chứng chỉ trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế Forest

Stewardship Council (FSC) với tổng diện tích gần 2.700ha. Việc sở hữu nguồn nguyên liệu có chứng chỉ FSC đã giúp thị trường xuất khẩu của công ty được mở rộng, có uy tín trên thị trường. Hiện tại, công ty đang xuất khẩu ván ép sang thị trường châu Âu và xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc.

Ông Hàn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Như Thanh, cho biết: “Những năm gần đây, nhờ sự hậu thuẫn bởi nguồn vốn từ Agribank Nam Thanh Hóa, sản xuất lâm nghiệp tại xã đang chuyển đổi mạnh sang hướng bền vững. Hiện cả xã có gần 200 hộ dân được ngân hàng cho vay vốn trồng rừng. Với sự tiếp sức của Agribank Nam Thanh Hóa về vốn, người dân trên địa bàn xã đang tích cực trồng rừng theo chứng chỉ FSC. Từ khi có chứng chỉ này, giá trị khai thác trên mỗi ha rừng của người dân đã tăng ít nhất 1,3 lần, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu”.

Không chỉ cho vay giúp lâm nghiệp chuyển đổi sang sản xuất bền vững, Agribank Nam Thanh Hóa cũng là “bà đỡ” giúp nhiều hộ nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn; hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Ông Nguyễn Sỹ Luyện ở xã Luận Thành, cho biết: “Từ 10ha trồng keo ban đầu, được Agribank Như Thanh - Nam Thanh Hóa tạo điều kiện cho vay vốn, gia đình tôi đã nâng diện tích trồng keo lên 50ha, đã trồng rừng theo chứng chỉ FSC và bắt đầu thử nghiệm trồng 3ha cát sâm. Bất kỳ khi nào cần vốn, chúng tôi đều được ngân hàng hỗ trợ tận tình, thủ tục nhanh gọn”.

Là ngân hàng thương mại có quy mô mạng lưới lớn và giữ vai trò then chốt trong đầu tư cho khu vực “Tam nông”, Agribank Nam Thanh Hóa đã và đang giữ vai trò quan trọng trong đầu tư nguồn vốn “xanh” trong đời sống kinh tế - xã hội tại các địa phương. Đến trung tuần tháng 4/2026, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 21.000 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn luôn duy trì trên 75%; riêng dư nợ tín dụng xanh của chi nhánh đạt khoảng 6.900 tỷ đồng, chiếm gần 32% tổng dư nợ. Trên thực tế, nhiều dự án quy mô lớn do Agribank Nam Thanh Hóa đầu tư nguồn vốn tín dụng đã tạo nên dấu ấn, có thể kể đến một số dự án lớn, như: Dự án nhà máy chế biến rau, quả thực phẩm, nông sản xuất khẩu các xã Thắng Lợi, Trung Chính; các Dự án nuôi tôm công nghệ cao tại xã Tiên Trang, phường Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia; Dự án chế biến hải sản xuất khẩu tại phường Nghi Sơn, Tĩnh Gia; trồng rau, củ, quả theo hướng công nghệ cao tại xã Nông Cống,... Những dự án này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần nâng cao chất lượng nông sản tại các địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, ngân hàng luôn xác định cho vay nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm trong đó nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch là lĩnh vực được ưu tiên dành nhiều ưu đãi cho khách hàng vay vốn. Ngân hàng không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để mở rộng đầu tư tín dụng giúp khách hàng tiếp cận vốn vay một cách nhanh chóng. Đồng thời, triển khai các giải pháp để rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn và nâng định mức cho vay cho khách hàng. Agribank Nam Thanh Hóa cũng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm triển khai các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

"Đối với ngân hàng, tín dụng “xanh” không chỉ là cầu nối gắn kết ngân hàng với nông dân, doanh nghiệp, cộng đồng, mà đó còn là sự chung tay hiện thực hóa các cam kết bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh”, bà Liên nhấn mạnh.

Với sự đồng hành của Agribank Nam Thanh Hóa và quyết tâm đổi mới của người dân, tín dụng xanh sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng cho nền nông nghiệp của tỉnh phát triển an toàn, bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương