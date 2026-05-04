UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 129 /KH-UBND, triển khai thi hành Luật Trí tuệ Nhân tạo trên địa bàn tỉnh.

Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026. Ảnh: VGP.

Việc triển khai nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trí tuệ Nhân tạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí tuệ Nhân tạo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Phân công nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ thi hành Luật, đảm bảo 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai phải bám sát nội dung, tiến độ, yêu cầu tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn thực hiện và sản phẩm đầu ra; đảm bảo tính khả thi, tránh chồng chéo, hình thức. Xác định lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ về xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đảm bảo sớm được ban hành, thực hiện thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật Chuyển đổi số. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

Theo kế hoạch, các nội dung tập trung triển khai bao gồm: Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo. Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong Luật theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo tỉnh Thanh Hóa, cập nhật và kết nối thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin...

