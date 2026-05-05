Nâng cao năng lực cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh

Sáng 5/5, tại phường Sầm Sơn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 5 đến 8/5 với sự tham gia của 25 học viên là thành viên Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, gồm: cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp và chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc ban chỉ huy quân sự các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh.

Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 228/QĐ-CTĐTH của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa. Đây là lực lượng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tham gia ứng phó thiên tai, thảm họa; đánh giá thiệt hại, nhu cầu của người dân; tham mưu xây dựng kế hoạch cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai, thảm họa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Khóa tập huấn là hoạt động thuộc Dự án cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và chương trình phục hồi sau bão năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; kỹ năng ứng phó với thiên tai, thảm họa; phương pháp đánh giá thiệt hại và nhu cầu sau thiên tai; kỹ năng thu thập số liệu, lựa chọn địa bàn đánh giá, tổ chức đánh giá thiệt hại và nhu cầu tại hiện trường. Đồng thời, các học viên còn được phổ biến quy trình cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tham gia thực hành xử lý tình huống, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho các thành viên đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh.

Thông qua khóa tập huấn, thành viên Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh sẽ trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhằm chủ động triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai tại địa phương.

Thùy Linh