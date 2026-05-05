Lập lại trật tự tuyển sinh ở Hạc Thành (Bài 2): Chặn “cuộc đua” vào “trường điểm”

“Cuộc đua” vào “trường điểm” đang trở thành áp lực vô hình đè nặng lên vai phụ huynh, học sinh và các nhà trường, làm lệch đi mục tiêu cốt lõi của giáo dục. Điều này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh mà còn làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Để chặn “cuộc đua” vào “trường điểm”, phường Hạc Thành đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó phân tuyến tuyển sinh được xem là giải pháp căn cơ nhất để hạ “sức nóng” trước mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

“Khoanh vùng” tuyển sinh

Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp ở phường Hạc Thành có nhiều thay đổi do việc điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Là phường có dân số đông nhất tỉnh, cũng là phường hội tụ tất cả các “trường điểm” của TP Thanh Hóa cũ nên công tác tuyển sinh đầu cấp ở Hạc Thành “nóng” hơn nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Địa bàn rộng, số lượng học sinh (HS) đông, để phân bổ HS đầu cấp một cách hợp lý giữa các nhà trường, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về “Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn phường Hạc Thành”.

Điểm nhấn đáng chú ý của Kế hoạch 123/KH-UBND là việc phân tuyến tuyển sinh theo các tuyến phố nhằm siết chặt tình trạng “chọn trường, chọn lớp” như những năm học trước đây.

Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu tuyển sinh là bước đi cần thiết để hướng tới mục tiêu lâu dài: Cân bằng chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, để mọi HS đều có cơ hội học tập trong môi trường tốt mà không phải lao vào một cuộc đua đầy áp lực.

Một giờ học chính khóa của cô, trò Trường Tiểu học Đông Hương.

Để kéo gần sự chênh lệch về sĩ số HS/lớp giữa các trường “top trên” và các trường “top dưới”, UBND phường Hạc Thành đã “khoanh vùng” tuyển sinh đầu cấp, đồng thời yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS điều tra, phổ cập, lập danh sách số trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú (thực tế sinh sống tại địa chỉ thường trú) và số trẻ đăng ký tạm trú trước tháng 3/2025 (thực tế sinh sống tại địa chỉ tạm trú) để làm căn cứ phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh đến từng trường học.

Ở các năm học trước, danh sách tuyển sinh đầu cấp do các trường phối hợp với các tổ dân phố điều tra phổ cập và báo cáo số lượng HS sau tuyển sinh.

Nhưng năm học này, danh sách phổ cập thực hiện chặt chẽ hơn nhiều. Danh sách tuyển sinh đầu cấp phải có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng tổ dân phố và công an khu vực để bảo đảm tính chính xác, ngăn ngừa tình trạng phụ huynh tìm cách “lách hộ khẩu” cho con để được vào học ở ngôi trường mà họ mong muốn.

Năm học 2026-2027, phường Hạc Thành tuyển khoảng 4.000 HS cho mỗi cấp học. Cùng với việc phân tuyến, lập danh sách một cách nghiêm túc, chặt chẽ, UBND phường đã giao chỉ tiêu sĩ số HS/lớp theo Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 23/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, sĩ số HS tiểu học là 35 HS/lớp, THCS 45 HS/lớp.

Việc giao chỉ tiêu sĩ số lớp nhằm giảm tải cho các trường trung tâm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xin học trái tuyến làm mất cân đối về quy mô số lớp và số HS tại các trường trên địa bàn phường.

Riêng đối với các trường ngoài công lập, việc tuyển sinh không thực hiện phân tuyến và không phân biệt địa giới hành chính.

Lập lại công bằng trong giáo dục

Để tạo sự thống nhất cao trong thực hiện, cuối tháng 4/2026, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 123/KH-UBND với sự tham gia của hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, THCS&THPT, Công an phường và tổ trưởng 125 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại diện các nhà trường, tổ dân phố đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện, nhất là việc phân tuyến tuyển sinh tại một số tuyến phố chưa hợp lý khiến nhiều HS phải bỏ trường gần, đi học trường xa.

Tiếp thu ý kiến này, UBND phường Hạc Thành đã thống nhất chủ trương điều chỉnh việc phân tuyến cho phù hợp với tình hình thực tế ở một số khu dân cư. Theo đó, đối với tổ dân phố Bào Ngoại, HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Đông Hương; tổ dân phố Bình Minh (bao gồm chung cư Tecco Bình Minh) HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Đông Hải 1, HS THCS được phân tuyến tuyển sinh tại Trường THCS Đông Hải; tổ dân phố Ngọc Trạo 2 HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Tân Sơn; tổ dân phố Ngọc Trạo 3 HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Điện Biên 1.

Đối với chung cư đóng trên địa bàn các tổ dân phố sẽ phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn của tổ dân phố. Đơn cử như chung cư AT Home thuộc tổ dân phố Lai Thành, HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Đông Hải 1; chung cư Đông Bắc Tower thuộc tổ dân phố Hậu Thành, HS tiểu học được phân tuyến tuyển sinh tại Trường Tiểu học Minh Khai 2...

Để công tác tuyển sinh đầu cấp diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Nguyễn Thị Thanh Hiền yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường liên cấp trên địa bàn phường khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh của đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các trường phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không tuyển sinh trái tuyến, đồng thời thành lập tổ công tác hỗ trợ việc triển khai tuyển sinh trực tuyến và hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của phụ huynh HS.

Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng ủy, UBND phường về kết quả tuyển sinh của đơn vị mình.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đọc sách tại thư viện nhà trường.

Là một trong những trường luôn luôn “nóng” trước mỗi mùa tuyển sinh, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho rằng: “Kế hoạch số 123/KH-UBND được ban hành là hoàn toàn đúng đắn nhằm giảm tải tình trạng thừa - thiếu HS và giảm áp lực cho các nhà trường. Đặc biệt, hiện nay các trường đang xây dựng trường học thông minh thì việc quy định 35 HS/lớp sẽ giúp cho việc triển khai thực hiện được hiệu quả hơn. Để phụ huynh và Nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, tiêu chí tuyển sinh theo kế hoạch của UBND phường, nhà trường đã tuyên truyền sâu rộng trên fanpage nhà trường, nhóm Zalo của các lớp và trao đổi trực tiếp với phụ huynh HS... Trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tuyển sinh đúng với chỉ tiêu được giao và đúng tuyến được phân công”.

Lấy công tác tuyên truyền làm nòng cốt, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạc Thành đã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên truyền về những điểm mới trong phương thức đăng ký tuyển sinh, quy định về phân tuyến tuyển sinh và hồ sơ, thủ tục liên quan để phụ huynh, HS nắm bắt đầy đủ, kịp thời và thực hiện đúng quy định.

Công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh cũng được tăng cường, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tuyến, đúng chỉ tiêu và đúng quy định về sĩ số lớp học.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Minh Khai.

Vì một mùa tuyển sinh minh bạch và công bằng, không để xảy ra tình trạng “lách hộ khẩu” như nhiều năm trước, Công an phường Hạc Thành đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú theo quy định, đồng thời sẽ phối hợp với các nhà trường, Phòng Văn hóa - Xã hội, các tổ dân phố xác minh thông tin cư trú của HS khi cần thiết.

Cùng với đó, 125 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tại các hội nghị dân cư về kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phân tuyến tuyển sinh đã được ban hành.

Khi mỗi ngôi trường đều trở thành nơi đáng tin cậy để phụ huynh gửi gắm HS, áp lực chạy đua vào “trường điểm” sẽ tự được tháo gỡ. Khi thông tin phân tuyến đã rõ ràng, cửa “xin - cho” sẽ tự thu hẹp.

Bởi thế, cùng với việc siết chặt công tác tuyển sinh đầu cấp, UBND phường Hạc Thành yêu cầu các nhà trường khẩn trương rà soát, đề xuất nhu cầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để phường xem xét, thẩm định vốn đầu tư. Đặc biệt, để thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường thì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và điều động, luân chuyển hợp lý tiếp tục được phường Hạc Thành chú trọng thực hiện trong những năm học tới.

Phong Sắc - Tố Phương