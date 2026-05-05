Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật nơi biên giới

Những năm qua, bằng nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn các xã, phường biên giới trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến quần chúng Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân về bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; cập nhật tình hình biên giới năm 2026.

Biên giới đất liền tỉnh ta có hơn 213km đường biên tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), có 92 cột mốc, 13 cọc dấu; bờ biển dài 102km, có 32 xã, phường với 175.092 hộ dân, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh. Thực tiễn cho thấy, ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân không chỉ nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, mà còn là giải pháp căn cơ để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa.

Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội Nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371), thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương bằng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn. Trên cơ sở đặc thù từng địa bàn, từng đối tượng thụ hưởng, các cơ quan, đơn vị, trong đó cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Điểm nổi bật trong 5 năm triển khai Đề án 1371, trên biên giới đất liền, các đồn biên phòng đã chú trọng công tác xây dựng tủ sách, ngăn sách, ô sách pháp luật tại đơn vị và xã biên giới; luân chuyển sách từ thư viện tỉnh đến các xã, điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ cán bộ và Nhân dân nghiên cứu, học tập; cấp tờ rơi, tờ gấp pháp luật đến cộng đồng dân cư; tổ chức các hội thi, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền PBGDPL. Các đơn vị đã phát hành hơn 720 nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; xây dựng 4 tiểu phẩm, 120 phóng sự chuyên mục, 60 phóng sự ngắn có nội dung tuyên truyền PBGDPL; củng cố 17 câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp.

Tại các xã, phường vùng biên giới biển, các đơn vị biên phòng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU, phục vụ gỡ “thẻ vàng”. Trong đó tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, bản tin cảng cá, tờ rơi, pa nô, áp phích, zalo nhóm ngư dân, gặp gỡ trực tiếp tại cộng đồng ngư dân, bến cá, tàu thuyền; mở các lớp tập huấn, ký cam kết với chủ tàu và thuyền trưởng về không khai thác trái phép, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành lắp đặt và duy trì vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS). Qua đó đã tổ chức được 1.820 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 120.213 lượt ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng; phát hơn 150.000 tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích; 1.500 lượt phát thanh trên loa xã, phường và tàu cá, mở 25 lớp tập huấn chuyên đề cho chủ tàu, thuyền trưởng, doanh nghiệp thu mua thủy sản...

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ cho cán bộ, Nhân dân; phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới; củng cố tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng “thế trận lòng dân” và nền biên phòng toàn dân vững chắc trên hai tuyến biên giới.

Ông Lò Văn Chúc, Phó Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, chia sẻ: “Trong những năm qua, các CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến bà con Nhân dân trong thôn. Qua tuyên truyền, bà con hiểu thêm về pháp luật, biết đâu là đúng, đâu là sai, từ đó ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên rõ rệt”.

Khi người dân hiểu luật và tự giác chấp hành luật cũng đồng nghĩa với việc họ trở thành chủ thể tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân được bồi đắp qua từng hoạt động cụ thể, thiết thực. Mỗi buổi tuyên truyền không chỉ mang lại kiến thức pháp luật, mà còn là dịp để CBCS lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, tinh thần thượng tôn pháp luật đã thực sự lan tỏa đến từng thôn, bản, khu phố, từng gia đình nơi biên giới đất liền, biển đảo. Đó chính là nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến