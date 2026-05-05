“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Là địa phương vùng biển, đa số người dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy hải sản nên hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên địa bàn xã Tân Tiến vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Người dân xã Tân Tiến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho lực lượng chức năng.

Trước bối cảnh đó, xã đã triển khai kế hoạch cao điểm “Vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo”. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia tuyên truyền, vận động, mà xã Tân Tiến quyết tâm xây dựng thế trận phòng ngừa vững chắc để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Đặc biệt, lực lượng chức năng chủ động bám địa bàn, nắm tình hình, bóc gỡ tận gốc các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, với quyết tâm thu hồi triệt để, không để trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng gây án.

Xã đã thành lập 24 tổ tuyên truyền, vận động với sự tham gia của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Đa Lộc và lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt. Vừa tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, các tổ công tác vừa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và đến từng bến bãi neo đậu tàu thuyền, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo. Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Công an xã Tân Tiến, cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính, bao gồm ngư dân khai thác hải sản; những người sau khi đi tàu thuyền về thường xuyên tụ tập ăn nhậu, rượu chè gây rối trật tự công cộng; đối tượng mâu thuẫn có điều kiện, khả năng chế tạo, sản xuất, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT. Cách tuyên truyền, vận động theo nhóm đối tượng sẽ giúp thông điệp pháp luật thấm sâu vào đời sống. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc tích cực tham gia tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo”.

Sau nửa tháng ra quân, Công an xã Tân Tiến đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động. Đồng thời, xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở được 90 lượt; vận động trực tiếp đến người dân giao nộp VK, VLN, CCHT được 15 lượt.

Để đạt hiệu quả thực chất, Công an xã Tân Tiến còn linh hoạt kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại. Bên cạnh việc đăng tải các tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, công an xã còn tổ chức in ấn, lắp đặt các khẩu hiệu, pa nô, áp phích có nội dung kết hợp giữa hình ảnh trực quan với thông tin các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT, pháo tại các địa điểm công cộng như bến xe, khu vực chợ, cảng, nơi neo đậu tàu thuyền và các khu vực công cộng nhiều người qua lại. Song song với đó, công tác rà soát và ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, không sử dụng xung kích điện, vật liệu nổ để tham gia đánh bắt thủy hải sản được triển khai triệt để đến từng hộ gia đình, chủ phương tiện đánh bắt và các cơ sở thu mua phế liệu.

Hiệu ứng lan tỏa từ công tác tuyên truyền đã biến nhận thức thành hành động cụ thể khi nhiều người dân tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT cho Công an xã Tân Tiến. Điển hình, ông Dương Văn Mạnh ở thôn 3 đã chủ động giao nộp 3,4kg pháo và 4kg thuốc nổ cho cơ quan chức năng. Chia sẻ về quyết định này, ông Mạnh cho biết sau khi hiểu rõ những hệ lụy khôn lường từ việc tàng trữ vật liệu nổ, ông không chỉ bàn giao tang vật, mà còn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, không sử dụng xung kích điện, vật liệu nổ để tham gia đánh bắt thủy hải sản. Tương tự, tinh thần tự giác cũng ghi nhận tại thôn 21 với trường hợp anh Đào Văn Hùng giao nộp 1 khẩu súng và 2 vũ khí thô sơ, hay anh Phạm Văn Vinh ở thôn 20 đã bàn giao 31 viên đạn cho công an xã.

Sự quyết tâm của hệ thống chính trị và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân đã tạo nên những chuyển biến đáng khích lệ trong việc thu hồi VK, VLN, CCHT ở xã Tân Tiến. Đó là khi ý thức của người dân được chuyển hóa thành hành động tự giác trong việc giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo cho cơ quan chức năng. Tính từ ngày 16/4/2026 đến nay, công an xã đã thu hồi được 12kg pháo, gần 18kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, 3 khẩu súng, 31 viên đạn và 5 vũ khí thô sơ.

Mỗi loại VK, VLN, CCHT, pháo được người dân tự giác giao nộp không chỉ là kết quả của việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” của các tổ tuyên truyền, vận động, mà còn là minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, trách nhiệm của người dân về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Qua đó, từng bước dọn sạch những “ngòi nổ” mất an toàn trong đời sống, góp phần xây dựng quê hương Tân Tiến giàu đẹp và bình yên.

Bài và ảnh: Hòa Bình