Thanh Hóa có 6 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, xét thẳng đại học năm 2026

151 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng ĐH, CĐ 2026, chủ yếu thuộc đội tuyển Olympic quốc gia. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 6 học sinh, đều đang học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Ngày 4/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo đó, có 151 học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Đây là những thí sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Theo danh sách, Thanh Hóa có 6 học sinh lớp 12 được miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026. Cả 6 học sinh đều đang học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. Trong đó, môn Toán có 4 học sinh, gồm: Lê Vĩnh Kỳ, Lê Phúc Khánh, Nguyễn Văn Đức Quảng và Vũ Khôi Nguyên. Môn Vật lí có 2 học sinh, gồm: Lê Văn Giang và Lê Quang Việt.

Theo thống kê, số lượng học sinh được miễn thi và xét tuyển thẳng năm nay cao nhất kể từ năm 2021. Trong đó, môn Toán có số thí sinh nhiều nhất với 37 em, tiếp đến là Tin học với 30 em. Các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học dao động từ 27 đến 29 em mỗi môn.

Để được miễn thi và xét tuyển thẳng, các thí sinh không chỉ thuộc đội tuyển quốc gia mà còn phải đáp ứng điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện trong năm lớp 12, cụ thể là đạt hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11–12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký, đông nhất từ trước đến nay. Thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp gồm hai môn lựa chọn.

Ngoài nhóm được miễn thi toàn bộ, một số thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 4.0 trở lên cũng có thể đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ theo quy định.

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 xem chi tiết tại đây.

