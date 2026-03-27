Nâng cao kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn an toàn trong học đường

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với các cơ sở giáo dục, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã chú trọng xây dựng nội dung, đổi mới về hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chúng tôi được tham dự buổi tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, cách thoát nạn an toàn tại Trường THCS Điện Biên, phường Hạc Thành.

Cô giáo Nguyễn Thị Nghiêm, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức các buổi tuyên truyền, hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, giúp cập nhật thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước, của tỉnh; những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, cách nhận biết các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, xe cứu hỏa, ghi nhớ số điện thoại cứu hộ, phương tiện chữa cháy, CNCH và hướng dẫn, cài đặt sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” cho giáo viên, người làm việc tại nhà trường cùng với đó là một số kỹ năng thoát nạn an toàn trong đám cháy... Qua các buổi tuyên truyền, các cán bộ, giáo viên, học sinh của trường đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC ở nơi học tập, làm việc cũng như trong cuộc sống thường ngày.

“Tôi thấy những kiến thức truyền đạt rất bổ ích, giúp cán bộ, giáo viên và các em học sinh hiểu biết được kỹ năng phòng, chống cháy, nổ cũng như cách kiểm tra và sử dụng các bình chữa cháy đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi còn được thực hành chữa cháy các tình huống giả định để áp dụng tốt trong những trường hợp cần thiết”, cô Nghiên nói.

Là một trong những học sinh hoạt động sôi nổi với những câu hỏi và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm công tác PCCC và thoát nạn an toàn tại trường học, em Nguyễn Trần Tuệ Giang, học sinh lớp 8E, cho biết: "Qua chương trình trải nghiệm này em học được rất nhiều kỹ năng cần thiết, như nhận biết được nguy cơ cháy, nổ, biết cách gọi người lớn và lực lượng cứu hỏa khi có sự cố, biết thoát nạn an toàn khi có cháy. Cùng với đó là cách sử dụng bình chữa cháy, một số kỹ năng cấp cứu cơ bản để tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ những người xung quanh khi cần thiết".

Thượng úy Bùi Văn Khoa (Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh), cho biết: "Với đặc trưng tại các trường học trên địa bàn tỉnh đều tập trung đông người, có nhiều trang thiết bị dễ cháy, hệ thống điện và cơ sở vật chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, vì vậy công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn an toàn rất quan trọng. Đơn vị đã đồng loạt triển khai tuyên truyền kỹ năng an toàn cháy nổ trong học đường, qua đó trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn, thương vong do hỏa hoạn cho giáo viên và học sinh".

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại trường học như hệ thống điện, thiết bị kỹ thuật, khoảng cách an toàn, số lượng, chất lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hướng dẫn lực lượng PCCC của nhà trường cách thao tác, sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy, có phương án sắp xếp, phân luồng tránh cản trở giao thông phục vụ chữa cháy trong và ngoài trường.

Công tác tuyên truyền, trải nghiệm được thực hiện tại các trường học đã góp phần thay đổi nhận thức, bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống, đảm bảo công tác PCCC, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nắm bắt được các kỹ năng, biện pháp, cách thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra. Từ đó không chỉ trang bị kỹ năng sống thiết yếu mà còn khuyến khích mỗi học sinh trở thành “tuyên truyền viên”, góp phần lan tỏa phong trào PCCC trong cộng đồng, nhà trường.

Bài và ảnh: Tiến Đạt