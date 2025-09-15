Nâng cao kiến thức thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 15/9, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chương trình thuộc Tiểu dự án 2, dự án 3, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có 42 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên của các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp thuộc khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Các đại biểu được giảng viên đến từ Trường Đại học Hồng Đức và Liên minh HTX tỉnh giới thiệu 4 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật HTX năm 2023; Tổng quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tư duy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, HTX; Một số mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý vốn, tài sản trong HTX, doanh nghiệp. Cùng với đó, các báo cáo viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến hoạt động, quản lý vốn trong HTX, doanh nghiệp.

Đại diện các HTX, thành viên HTX khu vực miền núi tham gia tập huấn.

Hội nghị tập huấn được tổ chức dưới hình thức tiếp thu lý thuyết kết hợp với tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại một số HTX, mô hình phát triển kinh tế điển hình trên địa bàn TP Hải Phòng.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Qua hội nghị tập huấn, học viên được trang bị kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp, kinh doanh HTX, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các HTX vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Từ đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 15/9 đến ngày 19/9/2025).

Lê Hoà