Nâng cao khả năng quản trị đô thị

Cơn bão số 10 đi qua nhiều ngày, nhưng cành, lá cây bị gãy đổ trong bão vẫn chất từng đống lớn ở một số tuyến đường gây cản trở phương tiện giao thông. Tại đường Dương Đình Nghệ, đường Lê Lai, phường Hạc Thành - là những con đường có đông phương tiện qua lại, những đống rác như thế khiến nhiều người bức xúc, nguy cơ gây tai nạn vào khung giờ đi làm, đi học buổi sáng, tan tầm buổi chiều.

Với những gì diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy sự ứng phó của cơ quan quản lý môi trường đô thị sau mưa bão chưa được kịp thời. Ví dụ sau cơn bão số 3, số 5, nhiều cây xanh mới trồng ở khu vực Công viên Hội An, phường Hạc Thành bị bật gốc, nhưng việc trồng cây trở lại khá chậm. Hình ảnh những gốc cây lộ thiên trong một khu công viên lớn và đẹp dễ gây ra tâm lý sốt ruột cho nhiều người. Tương tự, trong một số đợt mưa bão gần đây, nhiều tuyến đường và địa bàn dân cư bị ngập sâu nhiều ngày. Đi kèm với ngập nước, có những nơi còn bị mất điện, khiến việc sinh hoạt của nhiều gia đình trở nên rất khó khăn.

Ngập lụt trong đô thị hay cây xanh gãy đổ là tình huống khó tránh khi xảy ra thiên tai. Vấn đề mà nhiều người mong muốn là những tình trạng này cần được khắc phục khẩn trương, kịp thời hơn. Tình trạng cành, lá cây chất đống sau bão trên đường hay nước ngập nhiều ngày trong khu dân cư, chừng mực nào đó phản ánh năng lực của đơn vị quản lý trong việc xử lý tình huống khẩn cấp, cũng như khả năng lên kế hoạch ứng phó và nguồn lực chưa đủ để đáp ứng.

Để tăng cường khả năng tiêu thoát nước, bên cạnh việc thường xuyên khơi thông dòng chảy, thì công tác quản lý, quy hoạch đô thị cần phải được thực hiện đồng bộ. Không vì để có những hạ tầng mới mà làm ảnh hưởng đến công trình thoát nước cũ. Nhiều người dân ở khu vực TP Thanh Hóa cũ cho biết khu dân cư họ ở trước đây không xảy ra tình trạng ngập nước sâu và lâu ngày đến thế dù mưa lớn, kéo dài. Chỉ sau khi thực hiện đầu tư một số mặt bằng mới, thì những khu dân cư cũ mới xảy ra tình trạng ngập nước lâu.

Nghịch lý là hệ thống tiêu thoát nước và công tác quản lý cây xanh, xử lý vệ sinh môi trường thường không theo kịp sự phát triển của đô thị. Đô thị càng lớn thì tình trạng này càng nghiêm trọng. Thực trạng này đặt ra trách nhiệm cho cơ quan chức năng ở Thanh Hóa phải nghiên cứu để quản trị đô thị linh hoạt hơn, bởi chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều trận mưa bão lớn nữa trong tương lai.

Tuệ Minh