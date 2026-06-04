Thực hiện phong trào “Thi đua yêu nước” ở xã Quảng Ninh

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn.

Hội viên phụ nữ xã Quảng Ninh tham gia dọn vệ sinh ở khu dân cư.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường thảm nhựa, bê tông, hai bên là cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp cùng hệ thống camera an ninh, ông Đới Sỹ Hải, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đai, phấn khởi cho biết: "Thôn có 285 hộ với 1.453 khẩu, có 65 đảng viên. Để thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM), đô thị văn minh”, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng".

Theo đó, từ năm 2024 đến nay Nhà nước đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho thôn Đai với số tiền là 9 tỷ đồng; người dân trong thôn tự nguyện đóng góp 700 triệu đồng, hiến 300m2 đất, tháo dỡ nhiều công trình phụ, tường rào, cổng để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn. Hiện 100% tuyến đường trong thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, lắp đặt 120 cột đèn chiếu sáng trên 4 tuyến chính và 5 tuyến phụ; lắp 4 camera an ninh và 40 mắt ở các hộ dân do Nhân dân tự đóng góp. Bên cạnh đó, người dân tích cực trồng cây, chăm sóc đường hoa, duy trì vệ sinh môi trường. Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng ở thôn Đai ngày càng văn minh, hiện đại.

Để đạt được thành quả trên là sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn trong việc vận động người dân chung sức, đồng lòng góp công, góp của để XDNTM kiểu mẫu. Năm 2024, thôn đã đạt NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 70 triệu đồng/năm.

Bà Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh, cho biết: "Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, sát thực với Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt tại khu dân cư cùng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân".

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai với nhiều cách làm thiết thực. Giai đoạn 2020-2025 Nhân dân xã Quảng Ninh đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông, rãnh thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đường hoa, nâng cấp thiết chế văn hóa... Nhờ đó, diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách cũng được MTTQ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện đảm bảo hiệu quả, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. 6 tháng đầu năm MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền ; đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế. Kết quả, toàn xã đã vận động, trao tặng 1.434 suất quà với tổng trị giá khoảng 920 triệu đồng; góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những kết quả đạt được, MTTQ xã Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt