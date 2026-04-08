Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Với mục tiêu “phát triển kinh tế bền vững, lấy người dân làm trung tâm”, xã Nga Sơn đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm OCOP của cơ sở sản xuất, kinh doanh đông trùng hạ thảo Đăng Khoa được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Là một trong những người tiên phong xây dựng sản phẩm OCOP, từ năm 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh đông trùng hạ thảo Đăng Khoa của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Long Khang đã tham gia đánh giá, phân hạng Chương trình OCOP với các sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi Đăng Khoa, đông trùng hạ thảo khô Đăng Khoa. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, cơ sở này đã đầu tư thêm 5 phòng nuôi đông trùng hạ thảo với tiêu chuẩn phòng nuôi 50m2/phòng để sản xuất đông trùng hạ thảo theo quy mô, số lượng lớn nhằm tiết giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, anh Tuấn còn chú trọng xây dựng mẫu mã, bao bì sản phẩm, mã vạch, QR Code, để khách hàng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm. Hiện anh đang duy trì hoạt động của 2 mô hình là Công ty TNHH Khoa học công nghệ Đăng Khoa và cơ sở sản xuất, kinh doanh đông trùng hạ thảo Đăng Khoa. Hai mô hình này cung cấp 7 sản phẩm trên thị trường là đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo khô, rượu đông trùng hạ thảo, rượu trắng Đăng Khoa, tổ yến chưng đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo, trà túi lọc đông trùng hạ thảo. Tất cả các sản phẩm này đều được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Anh Tuấn cho biết: "Quy trình chế biến tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo chất lượng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường, đầu tư bao bì nhãn mác, quà tặng cho đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Mở thêm một số cửa hàng trưng bày sản phẩm tại các khu vực trong tỉnh, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu các sản phẩm đông trùng hạ thảo Đăng Khoa đến thị trường quốc tế".

Để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của địa phương, xã Nga Sơn đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích các chủ thể, HTX, hộ kinh doanh đầu tư mới công nghệ sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện hỗ trợ cho các đơn vị kinh tế triển khai dự án liên kết chuỗi đối với các sản phẩm OCOP chủ lực có lợi thế, đảm bảo gia tăng cao về giá trị kinh tế, phát triển thương hiệu bền vững.

Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện để các chủ thể, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, giúp các chủ thể sản phẩm OCOP có nhiều cơ hội giới thiệu đến người tiêu dùng. Ngoài ra, xã cũng tập trung đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng thế mạnh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử... Nhờ vậy, các sản phẩm OCOP của địa phương đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Đây đang là bước đi hiệu quả để nông sản của địa phương vươn ra thị trường với giá trị cao, góp phần duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập, đời sống của nông dân.

Cùng với đó, xã cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nhằm nâng cao uy tín, chất lượng của nhãn hiệu OCOP. Khuyến khích các chủ thể, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu chế biến, bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng các sản phẩm từ nông nghiệp giàu tính địa phương... Đến nay, xã Nga Sơn đang sở hữu 25 sản phẩm OCOP. Trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 21 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm đều đã được cấp mã số, mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu...

Bà Lại Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nga Sơn, cho biết: "Phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã thời gian qua góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản thực phẩm và nguyên liệu hàng cói. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, các chủ thể, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn. Thời gian tới Phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu cho UBND xã tuyên truyền, vận động các chủ thể đăng ký tham gia công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng hạng sản phẩm 3 sao lên 4 sao; tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã hỗ trợ phù hợp trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách trên địa bàn".

Bài và ảnh: Minh Khanh