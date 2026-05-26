[REVIEW OCOP] Câu chuyện của lá Gai
(Baothanhhoa.vn) - Lá gai - cái tên của tôi nghe có vẻ xù xì, mộc mạc, nhưng nếu ai từng ngửi mùi hương của tôi sau khi được luộc chín và giã nhuyễn, hẳn sẽ hiểu rằng bên trong vẻ ngoài giản dị ấy là cả một hương vị rất đỗi dịu dàng. Nhờ cách chế biến thông minh và tinh tế của người dân bao đời sinh sống trên vùng đất Thọ Xuân cũ, tỉnh thanh Hóa; tôi trở thành linh hồn của bánh gai – món quà quê dân dã mà bất cứ ai từng thưởng thức đều khó có thể quên được. Đặc biệt với sự tận tâm và chu đáo, ông bà chủ của cơ sở Bánh gai Bảy Quyên tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã giúp tôi trở thành một phần của gói bánh thơm lừng hương quê, có cơ hội theo chân du khách ra tận nước ngoài.
