Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Trúc Lâm xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trúc Lâm được cán bộ tiếp đón thân thiện và chuyên nghiệp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trúc Lâm Bùi Tuấn Tự nhấn mạnh: “Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bằng phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nội dung học và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện nghị quyết, chương trình công tác của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị”.

Từ định hướng trên, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện hàng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; xác định rõ nội dung đột phá, khâu yếu cần tập trung khắc phục. Việc đánh giá, xếp loại CB, ĐV dựa trên kết quả công việc và mức độ hài lòng của Nhân dân góp phần khắc phục bệnh thành tích, tạo động lực để đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự minh bạch; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong CB, ĐV và Nhân dân. Nhờ sự quyết liệt và đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của chính quyền phường được duy trì thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả, sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và cấp trên; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, quy chế, thông báo và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp cơ bản được kiện toàn theo đúng định hướng; chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được phân định rõ hơn; việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Việc đề cao trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức phường Trúc Lâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường; tác phong, lề lối làm việc được chuẩn hóa theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản; 100% chữ ký số được cấp và đưa vào sử dụng; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử; 48/49 chi bộ thực hiện sinh hoạt trên sổ tay đảng viên điện tử; triển khai thực hiện các TTHC của Đảng trên môi trường điện tử bảo đảm tiến độ. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao trong việc cải cách TTHC. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh theo hướng toàn trình, chủ động dựa trên dữ liệu; thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân. Cán bộ, công chức chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, thân thiện và chuyên nghiệp hơn. Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 5/2026, trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết 4854 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ số hóa và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%. Đã giải quyết trước và đúng hạn 4.448 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,62%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 18/18 điểm.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện. Địa phương đã hoàn thành số hóa 100% tài liệu của 4 xã, phường trước sáp nhập; tiếp nhận, quản lý tài liệu lưu trữ đã số hóa; tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đạt tỷ lệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số.

Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (năm 2025) đạt gần 2.722,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,56 triệu đồng/người/năm. Nhiều cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, làm giàu dữ liệu đất đai và công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng bước đầu phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm Mai Cao Cường cho biết, phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ phường tiếp tục xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CB, ĐV trong giai đoạn mới; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Bài và ảnh: Phan Nga