Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 06a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” và Kết luận số 02/KL-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06a/NQ-TLĐ, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã sáng tạo trong tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong tình hình mới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn xã Cẩm Thủy.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn Trịnh Thị Hoa, cho biết: "Ngay từ khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, gắn với phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên như ngày hội tư vấn pháp luật, ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình, các chương trình văn hóa - thể thao... thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp".

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn. Nhiều đề án, mô hình được triển khai hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tranh chấp lao động. Đặc biệt, việc triển khai Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” đã tạo chuyển biến rõ nét, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm.

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là ở khu vực ngoài Nhà nước. Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kịp thời đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh. Vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ ngày càng được khẳng định.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc đổi mới quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn các cấp đã phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên, NLĐ trong đề xuất nội dung, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở. Nhờ đó, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể không ngừng được nâng lên, nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Tính đến tháng 12/2025, toàn tỉnh có 306 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể; bình quân hằng năm gần 70,2% doanh nghiệp có công đoàn ký kết thỏa ước. Có 79% doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương; trong đó trên 60% bản thỏa ước có ít nhất một nội dung có lợi hơn cho NLĐ. Những con số này cho thấy nỗ lực lớn của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và các cơ quan chức năng được tăng cường. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Nhờ vậy, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm, môi trường làm việc trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục đạt kết quả tích cực. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.087 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, phát triển mới 109.132 đoàn viên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên được đẩy mạnh, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời nắm bắt tình hình đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có nhiều đổi mới. Các chương trình đào tạo được triển khai đồng bộ, chú trọng cả lý luận chính trị và kỹ năng thực tiễn. Giai đoạn 2011-2025 các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 841 lớp tập huấn với hơn 125.000 lượt người tham gia. Qua đó, đội ngũ cán bộ công đoàn từng bước được chuẩn hóa, nâng cao bản lĩnh, năng lực và phương pháp hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ...

Những kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 06a/NQ-TLĐ là nền tảng quan trọng để các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê