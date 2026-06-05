Thi vào lớp 10 năm học 2026-2027: Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc với hơn 99% thí sinh dự thi

Ngày 5/6, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99%. Công tác tổ chức thi được bảo đảm an toàn, đúng quy chế, không phát sinh sự cố bất thường.

Thí sinh nghiêm túc làm bài thi trong ngày thi đầu tiên 5/6.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, công tác tổ chức thi ngày 5/6 được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tình hình an ninh trật tự, giao thông, y tế tại các điểm thi được duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi.

Trong ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt mức cao với 99,08% thí sinh dự thi môn Ngữ Văn (sáng) và 99,07% thí sinh dự thi môn tiếng Anh (chiều).

Hội đồng thi Trường THPT Bỉm Sơn.

Đáng chú ý, tại tất cả các điểm thi không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế; không xảy ra các tình huống bất thường ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi. Các khâu từ bảo quản đề thi, tổ chức coi thi đến bàn giao bài thi đều được thực hiện đúng quy định.

Trong suốt ngày thi đầu tiên, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh.

Tại các điểm thi không xảy ra ùn tắc giao thông hay sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và phụ huynh.

Thí sinh tự tin sau khi hoàn thành ngày đầu tiên của kỳ thi.

Theo kế hoạch, ngày mai (6/6), buổi sáng các thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các ngành chức năng, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi và sự tuân thủ nghiêm túc quy chế thi của thí sinh, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 thành công, an toàn, nghiêm túc.

Linh Hương