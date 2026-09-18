Nam Phi thúc đẩy năng lực quốc phòng trong nước trước những thay đổi địa chính trị

Ngành công nghiệp quốc phòng Nam Phi đang tăng cường phát triển năng lực trong nước và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong bối cảnh những biến động địa chính trị thúc đẩy nhiều quốc gia châu Phi quan tâm hơn tới khả năng tự sản xuất và duy trì trang thiết bị quốc phòng.

Tại Triển lãm Hàng không và Quốc phòng châu Phi 2026 đang diễn ra ở căn cứ không quân Waterkloof, các quan chức và doanh nghiệp quốc phòng Nam Phi nhấn mạnh xu hướng tăng cường năng lực tự chủ, nội địa hóa sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi Angie Motshekga cho biết nước này đặt mục tiêu có khả năng tự thiết kế, sản xuất và duy trì các công nghệ quốc phòng chủ chốt.

Theo các chuyên gia trong ngành, những gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và các cuộc xung đột gần đây đã khiến nhiều nước châu Phi xem xét lại mức độ phụ thuộc vào nguồn cung quốc phòng từ bên ngoài. Một số quốc gia đang tìm cách phát triển năng lực sản xuất trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực và chuyển giao công nghệ.

Nam Phi hiện duy trì một trong những nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhất châu Phi, với năng lực trong các lĩnh vực như xe bọc thép, điện tử quốc phòng và phương tiện bay không người lái. Chính phủ nước này cũng xác định phát triển công nghiệp quốc phòng là một bộ phận của chiến lược tăng cường tự chủ công nghệ, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Số liệu của Chính phủ Nam Phi cho thấy năm 2025, Ủy ban Kiểm soát Vũ khí Thông thường Quốc gia đã phê duyệt 582 giấy phép xuất khẩu đạn dược, trị giá khoảng 10 tỷ rand, cùng 183 giấy phép ký kết hợp đồng trị giá 41 tỷ rand. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Một xu hướng khác được đề cập là sự phát triển nhanh của các hệ thống không người lái, đặc biệt là thiết bị bay không người lái, khiến nhu cầu về công nghệ phát hiện, đối phó và bảo vệ trước các hệ thống này gia tăng. Các doanh nghiệp quốc phòng Nam Phi đang tìm cách phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu của khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về công nghệ và kỹ năng. Triển lãm Hàng không và Quốc phòng châu Phi 2026 quy tụ các doanh nghiệp, lực lượng quốc phòng và đại diện chính phủ từ nhiều quốc gia.

Lê Hà.