Năm 2025 ghi nhận số lượng vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em ở mức cao nhất

Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo thường niên về trẻ em trong xung đột vũ trang, cho biết năm 2025 ghi nhận số lượng vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em ở mức cao nhất kể từ khi cơ chế giám sát này được thiết lập cách đây 30 năm.

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo thường niên về trẻ em trong xung đột vũ trang. Ảnh: AA

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, tổ chức này đã xác minh 38.558 vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến trẻ em trong các cuộc xung đột trên thế giới trong năm 2025, ảnh hưởng tới 24.174 trẻ em. Nhiều em đã phải chịu đựng cùng lúc nhiều hình thức vi phạm khác nhau.

Báo cáo cho biết các hành vi được ghi nhận nhiều nhất là giết hại và làm bị thương trẻ em, với lần lượt 6.266 trường hợp tử vong và 7.958 trường hợp bị thương. Đáng chú ý, số trẻ em thiệt mạng tăng 34% so với năm 2024.

Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận 8.322 trường hợp cản trở hoạt động hỗ trợ nhân đạo và 6.607 trẻ em bị tuyển mộ hoặc sử dụng trong các cuộc xung đột. Tình trạng bắt cóc trẻ em tiếp tục ở mức cao với 5.129 trường hợp, nhiều em bị ép tham gia lực lượng vũ trang hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục.

Năm 2025 ghi nhận số lượng vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em ở mức cao nhất. Ảnh: Arapnews

Báo cáo cũng cho thấy bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tiếp tục gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với trẻ em, đồng thời cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều khu vực.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang, bà Vanessa Frazier, nhận định năm 2025 là một trong những giai đoạn đen tối nhất đối với công tác bảo vệ trẻ em kể từ khi hoạt động giám sát được triển khai.

Báo cáo cũng ghi nhận 1.667 trẻ em bị giam giữ trong năm 2025 do có liên hệ thực tế hoặc bị nghi ngờ liên quan đến các bên tham chiến. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh những trẻ em này cần được xem là nạn nhân của xung đột, đồng thời kêu gọi ưu tiên các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng thay vì giam giữ. Năm 2026 đánh dấu 30 năm kể từ khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thiết lập cơ chế giám sát và bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới.

Lê Hà.