Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Mỹ xúc tiến triển khai lực lượng An ninh Quốc tế ở Gaza

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc mới đây cho biết, nước này đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza, bao gồm việc cho phép triển khai một Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF) tại đây.

Phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc mới đây cho biết, nước này đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza, bao gồm việc cho phép triển khai một Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF) tại đây.

Mỹ đệ trình dự thảo nghị quyết về Gaza lên Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anadolu Agency.

Trong một tuyên bố ngày 5/11, phái bộ cho biết Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz đã trình bày dự thảo này với 10 quốc gia thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an và một số đối tác khu vực gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út. Hiện ngày bỏ phiếu cho dự thảo chưa được công bố.

Tuyên bố của Mỹ cho biết, nghị quyết này “hoan nghênh Hội đồng Hòa bình” - một cơ quan quản trị chuyển tiếp cho Gaza được trình bày trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump, do chính ông làm chủ tịch. Nghị quyết cũng “cho phép triển khai Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF)” như đã nêu trong kế hoạch hòa bình.

Theo các nguồn tin ngoại giao, một số quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF), nhưng nhấn mạnh rằng cần phải có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an trước khi triển khai quân đến lãnh thổ Palestine.

Việc thành lập lực lượng quốc tế là yếu tố then chốt của thỏa thuận ngừng bắn ngày 10 tháng 10 giữa Israel và phong trào Hamas. Theo thỏa thuận, lực lượng này sẽ được hình thành chủ yếu từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, và được triển khai đến Gaza để giám sát an ninh khi quân đội Israel rút đi. Các giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của Tổng thống Trump bao gồm việc Israel tiếp tục rút quân khỏi Gaza, giải giáp Hamas, và tái thiết vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá.

Khung cảnh tan hoang, đổ nát tại khu vực Shujaiya gần thành phố Gaza hôm 5/11/2025. Ảnh: AP.

Trong một diễn biến khác liên quan, Thụy Sĩ ngày 5/11 đã công bố một số biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ kế hoạch ngừng bắn ở Trung Đông do Mỹ đề xuất. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong các lĩnh vực luật nhân đạo quốc tế, giải trừ vũ khí và rà phá bom mìn, đồng thời mở rộng viện trợ nhân đạo tại Gaza. Bộ này sẽ cung cấp thêm 20 triệu franc Thụy Sĩ (24,7 triệu USD) để triển khai các biện pháp trên. Mười triệu franc Thụy Sĩ (12,3 triệu USD) sẽ được giải ngân ngay lập tức để hỗ trợ nhân đạo tại Gaza.

Thúy Hà

Nguồn: TRT World

