Anh và Na Uy tăng cường hợp tác trước thách thức an ninh tại Châu Âu

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 27/9 đã có cuộc gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Stoere tại Liverpool, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Burnham cho biết Anh và Na Uy đang phải đối mặt với những thách thức chung về quốc phòng và an ninh. Ông nhấn mạnh hai nước đang hợp tác trong lĩnh vực đầu tư quốc phòng, mang lại lợi ích không chỉ đối với nhu cầu an ninh mà còn đối với ngành công nghiệp quốc phòng của cả Anh và Na Uy.

Về phần mình, Thủ tướng Jonas Stoere cho rằng Anh và Na Uy đang đứng trước một thời điểm quan trọng trong lịch sử châu Âu, khi an ninh trở thành một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của hai nước.

Ông Stoere nhấn mạnh: “Có chiến sự trên lục địa của chúng ta”, đồng thời cho rằng hai nước có vị trí địa lý ở khu vực Bắc Âu cần nhận thức rõ sự gắn kết về an ninh và lợi ích.

Thủ tướng Na Uy cũng đề cập vấn đề chính sách đối ngoại và cho rằng châu Âu cần đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình. Theo ông, Anh giữ vai trò quan trọng trong quá trình này.

Ông Stoere cho rằng Anh, Na Uy và Canada, với đặc điểm đều là các quốc gia có lãnh thổ và lợi ích gắn với biển, đồng thời là thành viên NATO, có thể đóng vai trò định hướng trong việc thúc đẩy châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh tại khu vực.

Cuộc gặp tại Liverpool diễn ra trong bối cảnh Anh và Na Uy tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời thảo luận về vai trò của hai nước trong cấu trúc an ninh châu Âu những năm tới.

Bích Hồng