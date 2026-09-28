Tajikistan lần đầu tranh ghế HĐBA, đối đầu với Ấn Độ đã 8 lần giữ ghế

Tajikistan lần đầu tranh cử một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với Ấn Độ cho vị trí duy nhất của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2028-2029. Dushanbe đang định vị chiến dịch dựa trên thông điệp về trách nhiệm, đối thoại và đóng góp cho hòa bình quốc tế.

Tại Tuần lễ Cấp cao Khóa họp 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra tại New York, phát biểu của Ngoại trưởng Tajikistan Sirojiddin Muhriddin ngày 26/9 đã chính thức hâm nóng cuộc đua giành chiếc ghế đại diện duy nhất cho nhóm Châu Á - Thái Bình Dương tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) nhiệm kỳ 2028–2029, vị trí sẽ được để trống khi Bahrain kết thúc nhiệm kỳ.

Ngoại trưởng Tajikistan Sirojiddin Muhriddin nhấn mạnh: "Lần đầu tiên trong lịch sử, Tajikistan ứng cử làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Chúng tôi tiếp cận trách nhiệm này với sự khiêm tốn và quyết tâm. Đối với chúng tôi, ghế tại HĐBA không phải là về đẳng cấp hay vị thế, mà là trách nhiệm bảo vệ Hiến chương LHQ, lắng nghe mọi tiếng nói lớn nhỏ và đóng góp thiết thực cho hòa bình thế giới."

Tajikistan chưa từng ngồi trong HĐBA. Trong khi đó, Ấn Độ đã có 8 nhiệm kỳ. Ông Muhriddin khẳng định Tajikistan mang đến kinh nghiệm của một quốc gia từng trải qua nội chiến, tái thiết hòa bình thành công thông qua đối thoại và thương lượng. Dushanbe hiện đã nhận được sự ủng hộ chính thức từ Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC - khối 57 quốc gia) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ đã sớm khởi động chiến dịch vận động từ giữa tháng 7/2026. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tuyên bố chương trình hành động của New Delhi xoay quanh thông điệp “Đảm bảo sự tiến bộ toàn diện thông qua các chuẩn mực, lòng tin và sự chính trực”.

Nếu trúng cử trong kỳ bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027, Ấn Độ sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ 9 , trở thành một trong những quốc gia được bầu nhiều nhất lịch sử LHQ. Ấn Độ đặt ưu tiên trở thành tiếng nói đại diện cho khối Phương Nam toàn cầu (Global South), thúc đẩy cải cách chủ nghĩa đa phương, an ninh hàng hải và chống tài trợ khủng bố.

Nhận định về cuộc đua này, giới quan sát quốc tế cho rằng kết quả bầu cử (yêu cầu đa số 2/3 số phiếu từ các nước thành viên ĐHĐ LHQ) sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ. Theo các chuyên gia, việc các nước nhỏ chưa từng có cơ hội ngồi tại HĐBA có thể nhận được sự đồng cảm từ các thành viên LHQ. Các quốc gia thành viên LHQ ngày càng ưu tiên việc luân phiên cơ hội cho các nước nhỏ, thay vì để các cường quốc tầm trung liên tục chiếm giữ ghế

Vì vậy, cuộc đối đầu giữa một Ấn Độ dày dạn kinh nghiệm và một Tajikistan tràn đầy quyết tâm đại diện cho tiếng nói các quốc gia đang phát triển hứa hẹn sẽ khiến kỳ bầu cử tháng 6/2027 tới đây trở thành một trong những cuộc bỏ phiếu kịch tính nhất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nhật Lệ