Palestine gia hạn thời gian đăng ký ứng cử cho cuộc bầu cử lập pháp

Ngày 28/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine từ 12 lên 18 ngày, trong bối cảnh đã có 7 danh sách bầu cử nộp hồ sơ đăng ký tham gia cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 28/11. Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine cho biết việc gia hạn không làm thay đổi ngày bầu cử.

Theo sắc lệnh sửa đổi Luật Bầu cử chung năm 2007 do ông Abbas ban hành ngày 28/9, thời gian đăng ký ứng cử được kéo dài đến ngày 13/10, thay vì kết thúc ngày 7/10 như kế hoạch ban đầu. Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết sẽ điều chỉnh các mốc thời gian liên quan để phù hợp với quy định mới, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu ngày 28/11.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã tiếp nhận hồ sơ của 7 danh sách. Sáu danh sách nộp hồ sơ trong ngày đầu tiên gồm Liên minh Palestine Tương lai, Công lý và Xây dựng, Thống nhất và Thay đổi Dân chủ, Sáng kiến Quốc gia Palestine của ông Mustafa Barghouti và các ứng cử viên độc lập, Con đường Mới và Lao động. Danh sách thứ bảy mang tên Phượng Hoàng.

Ủy ban Bầu cử Trung ương lưu ý việc nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với việc danh sách được chấp thuận. Các hồ sơ sẽ được kiểm tra về điều kiện pháp lý, biểu mẫu và giấy tờ cần thiết trước khi cơ quan bầu cử đưa ra quyết định.

Cuộc bầu cử dự kiến bầu 132 thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine. Ứng cử viên chỉ được tham gia thông qua các danh sách, mỗi danh sách có từ 16 đến 132 người và phải đáp ứng các quy định về tỷ lệ đại diện của phụ nữ.

Ông Abbas đã ấn định ngày 28/11 là ngày bầu cử trong sắc lệnh ban hành ngày 9/7. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine kể từ năm 2006. Hội đồng Lập pháp đã đình chỉ hoạt động sau sự chia rẽ chính trị tại Palestine năm 2007.

Lê Hà.