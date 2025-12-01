Mỹ và Ukraine đạt được tiến triển về thoả thuận hoà bình

Ngày 30/11 tại thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida, các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine đã có cuộc gặp để thảo luận về thoả thuận hoà bình do Washington soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo ngoại trưởng Marco Rubio mô tả các cuộc trao đổi là “rất hiệu quả”, đồng thời cho biết Mỹ đang tiếp tục tương tác với Nga thông qua nhiều kênh khác nhau trước vòng tham vấn tiếp theo tại Moscow trong tuần này.

Theo ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cùng các quan chức Mỹ - Ukraine. Ảnh: Sky News

Phát biểu tại Florida, nơi diễn ra cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Rubio nói: “Chúng tôi tiếp tục thực tế về mức độ khó khăn của vấn đề này, nhưng lạc quan, đặc biệt khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một tầm nhìn chung rằng, điều này không chỉ là chấm dứt chiến tranh... mà còn là bảo đảm tương lai của Ukraine – một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết”.

Ông Rubio cho rằng, mục tiêu là tạo ra một lộ trình đảm bảo Ukraine vẫn có chủ quyền và độc lập. Các cuộc thảo luận diễn ra sau khoảng hai tuần thương lượng bắt đầu với một khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch hoà bình ban đầu nghiêng về phía Liên bang Nga, quốc gia đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine năm 2022.

Ngoại trưởng Rubio cho biết thêm, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, cũng có mặt đại diện phía Mỹ, sau cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine, ông Witkoff sẽ tới Moscow để thảo luận với phía Nga về kết kết quả đã đạt được, đồng thời thuyết phục các quan chức Nga đồng thuận với kế hoạch hoà bình được cho là chỉ còn 19 điểm thay vì 28 điểm như ban đầu.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, hai bên đang thảo luận về tương lai, về an ninh và về việc không tái diễn xung đột ở Ukraine. Ông Umerov cũng bày tỏ lòng biết ơn với những nỗ lực Tổng thống Donald Trump và đội ngũ để giúp đỡ cho Kiev.

Về phần mình, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan và cho rằng có “cơ hội lớn” để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Ông nói: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra, và diễn ra rất tốt”, “Tôi nghĩ rằng có một cơ hội lớn để chúng ta đạt được thỏa thuận”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, kênh RT của Liên bang Nga cho biết, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng việc công khai thừa nhận Ukraine đã thất bại trong cuộc xung đột với Liên bang Nga sẽ gây ra một “cơn địa chấn chính trị” ở châu Âu. Ông Orban cảnh báo rằng, các lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị gửi quân và để cho cuộc xung đột “trở thành một ngành kinh doanh”. Ông Orban cũng cảnh báo, hoạt động ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine đã rơi vào tay các nhóm lợi ích công nghiệp quốc phòng.

Hungary hiện vẫn từ chối cung cấp vũ khí hay binh sĩ cho Ukraine và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn. Chính phủ của Thủ tướng Orban thường xuyên va chạm với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU về lập trường này.

Lê Hà

Nguồn: REUTERS, CNA, RT.