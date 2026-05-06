Mỹ và Israel cân nhắc phương án đáp trả Iran sau các vụ tấn công nhằm vào UAE

Mỹ và Israel đang xem xét các phương án quân sự nhằm đáp trả Iran, trong bối cảnh Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Washington cáo buộc do Tehran tiến hành.

UAE cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa của Iran vào ngày thứ 2. Ảnh: CCTV

Theo các nguồn tin quốc tế, các kịch bản được cân nhắc bao gồm khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Iran, trong trường hợp tình hình tiếp tục leo thang hoặc lệnh ngừng bắn hiện nay bị phá vỡ.

Trước đó, UAE cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã phải đánh chặn nhiều đợt tấn công trong những ngày gần đây, đồng thời cảnh báo đây là hành động leo thang nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực.

Về phía Mỹ, các quan chức khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực về mặt kỹ thuật, song thừa nhận các diễn biến mới đang gây sức ép lớn lên thỏa thuận mong manh này. Washington cũng nhấn mạnh sẽ không chủ động leo thang, nhưng sẵn sàng phản ứng nếu các cuộc tấn công tiếp diễn. Trong khi đó, Iran bác bỏ cáo buộc, cho rằng các hoạt động quân sự của mình chỉ nhằm đáp trả “sự gây hấn” từ phía Mỹ.

Trực thăng Apache đồng loạt xuất kích ở Hormuz. Ảnh: United24

Giới quan sát nhận định việc Mỹ và Israel cân nhắc các phương án quân sự cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu, dù các nỗ lực ngoại giao – trong đó có trung gian từ các nước trong khu vực – vẫn đang được thúc đẩy nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, trực thăng Apache và Seahawk Mỹ đồng loạt xuất kích ở Hormuz, trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đây không phải lần đầu tiên Apache và Seahawk được sử dụng để truy đuổi các mục tiêu tốc độ cao trên biển. Cuối năm 2023, hai loại trực thăng này từng tham gia chiến dịch chống các xuồng vũ trang bị nghi thuộc lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, United24