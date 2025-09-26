Mỹ triển khai “vòm sắt” phiên bản mới tại Hàn Quốc

Quân đội Mỹ đã chính thức đưa vào hoạt động tại Hàn Quốc hệ thống phòng không mới mang tên Indirect Fire Protection Capability (IFPC), được xem là phiên bản nâng cấp của “Vòm sắt” (Iron Dome), nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng đa dạng trong khu vực.

Mỹ triển khai “vòm sắt” phiên bản mới tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, IFPC được thiết kế để bù đắp những “khoảng trống” trong mạng lưới phòng không đa tầng hiện nay, vốn chủ yếu dựa vào Patriot và THAAD. Hệ thống mới có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, từ tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), cho đến rocket và đạn pháo tầm ngắn.

IFPC được trang bị radar 360 độ và các bệ phóng cơ động, giúp triển khai linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống này ngoài lãnh thổ, thể hiện tầm quan trọng của bán đảo Triều Tiên trong chiến lược an ninh của Washington.

Việc triển khai IFPC diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa và UAV tấn công, gây lo ngại cho Seoul và các đồng minh.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tướng Randy George, trong chuyến thăm căn cứ Osan gần đây, đã trực tiếp kiểm tra tổ hợp IFPC đặt cạnh hệ thống Patriot, khẳng định năng lực phối hợp giữa các lớp phòng thủ.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Việc đưa IFPC tới Hàn Quốc là một phần trong cam kết sắt đá của Mỹ đối với đồng minh, đồng thời nâng cao đáng kể khả năng răn đe trước mọi mối đe dọa khu vực.”

Đợt triển khai IFPC nối tiếp chuỗi hoạt động nâng cấp năng lực của Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tháng 7 vừa qua, Mỹ đã luân chuyển máy bay không người lái MQ-9A Reaper tới căn cứ Gwangju. Máy bay trinh sát Athena-R dòng hiện đại nhất của quân đội Mỹ cũng được đưa đến Hàn Quốc. Ngoài ra, tiêm kích tàng hình F-35 thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tập trận chung củng cố khả năng răn đe.

Thu Uyên (Theo Yonhap News)