Mỹ tiến hành tập trận với Hàn, Nhật bất chấp tín hiệu mở đường đối thoại với Triều Tiên

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 28/8 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge tại vùng biển quốc tế ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc từ ngày 7 đến 11/9.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 28/8 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge tại vùng biển quốc tế ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc từ ngày 7 đến 11/9. Ảnh: AP.

Theo JCS, cuộc tập trận được ba nước tổ chức hằng năm nhằm ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh Freedom Edge mang tính chất phòng thủ.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa ba nước, trong đó đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp đồng bộ nhằm ứng phó với các mối đe dọa khu vực đang thay đổi.

Thông cáo cho biết thêm, cuộc tập trận cũng sẽ tích hợp năng lực hàng hải và hàng không đa quốc gia, đồng thời đưa vào các tình huống phòng không được tăng cường, huấn luyện sơ tán y tế và hoạt động ngăn chặn hàng hải. Một quan chức JCS cho biết quy mô và phạm vi cuộc tập trận năm nay về cơ bản sẽ tương đương các năm trước.

Việc Seoul, Washington và Tokyo tiếp tục tổ chức Freedom Edge thu hút sự chú ý trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc vừa thu hẹp quy mô cuộc tập trận song phương Ulchi Freedom Shield (UFS) theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, động thái được xem là một cử chỉ nhằm làm dịu căng thẳng với Triều Tiên. Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như những hoạt động có sự tham gia của Nhật Bản, coi đây là các cuộc diễn tập chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Bình Nhưỡng bác bỏ lập luận của Seoul và Washington rằng những cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ.

Freedom Edge là một trong những kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Trại David vào tháng 8/2023. Cuộc gặp được xem là bước tiến đáng kể trong việc thể chế hóa hợp tác an ninh giữa ba đồng minh chủ chốt của Washington tại châu Á. Việc cuộc tập trận tiếp tục được duy trì cho thấy hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vẫn được thúc đẩy, ngay cả khi Washington đồng thời tìm cách điều chỉnh một số hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với Bình Nhưỡng.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 28/8 cho biết Hàn Quốc ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên. Ảnh: Getty Images.

Liên quan đến triển vọng đối thoại Mỹ - Triều Tiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 28/8 cho biết Hàn Quốc ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời sẽ tích cực ủng hộ các biện pháp xây dựng lòng tin và việc khởi động lại đàm phán giữa hai bên.

Phát biểu với các phóng viên ông Wi cho rằng việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên cần tập trung vào việc đạt được những tiến triển thực chất trong vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời không được dẫn tới bất kỳ sự suy giảm nào về năng lực sẵn sàng ứng phó an ninh của Hàn Quốc.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap, Reuters.