Mỹ thúc giục NATO loại bỏ thiết bị viễn thông của Trung Quốc

Các nguồn tin cho biết, Mỹ đang gia tăng sức ép đối với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm loại bỏ thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất khỏi các hệ thống liên lạc và cơ sở hạ tầng chiến lược, đồng thời mở rộng giám sát đối với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Trung Quốc vì lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Mỹ thúc giục NATO loại bỏ thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, Washington đã đề nghị các nước thành viên NATO sử dụng một phần ngân sách quốc phòng để thay thế các thiết bị của tập đoàn viễn thông Huawei bằng sản phẩm từ các nhà cung cấp khác. Nguồn tin cho biết ông Joshua Young, Điều phối viên phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ các thiết bị mà Washington cho là tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh của liên minh.

Khoản kinh phí được đề cập nằm trong mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng của các nước NATO lên mức tương đương 5% GDP. Trong đó, khoảng 1,5% GDP được dành cho các hạng mục an ninh gián tiếp như hạ tầng chiến lược, an ninh mạng và hệ thống thông tin liên lạc.

Cùng với việc gây sức ép đối với các đồng minh NATO, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tiếp tục mở rộng danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị cho là có liên hệ với quân đội nước này. Mới đây, các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba Group, Baidu và nhà sản xuất xe điện BYD đã được bổ sung vào danh sách các doanh nghiệp mà Washington cho rằng có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với quân đội Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị cho là có liên hệ với quân đội nước này. Ảnh: Reuters.

Mặc dù việc đưa vào danh sách không đồng nghĩa với các biện pháp trừng phạt pháp lý ngay lập tức, động thái này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư, mua sắm quốc phòng và hợp tác kinh doanh với các tổ chức của Mỹ, qua đó tạo sức ép đáng kể đối với các doanh nghiệp liên quan.

Theo các nguồn tin, hiện có hơn 180 doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ. Danh sách này từng được công bố vào đầu năm ngoái nhưng nhanh chóng bị rút lại, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington cân nhắc yếu tố ngoại giao trước các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, danh sách đã được hoàn thiện và công bố trở lại.

Giới quan sát nhận định những động thái mới nhất cho thấy dù Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc và đàm phán về thương mại, Washington tiếp tục coi các vấn đề an ninh và công nghệ là lĩnh vực ưu tiên, đồng thời phát tín hiệu sẽ duy trì sức ép đối với các doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian tới.

Thu Uyên