Mỹ thúc đẩy đàm phán Israel - Li băng về kiểm soát lãnh thổ

Các quan chức Israel và Li - băng cho biết, hai bên đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó quân đội Israel có thể chuyển giao quyền kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Li - băng cho Lực lượng vũ trang Li - băng, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Washington.

Mỹ thúc đẩy đàm phán Israel - Li băng về kiểm soát lãnh thổ. Ảnh: Dearborn.org

Theo các nguồn tin từ hai phía, đề xuất trên được xem là một dự án thí điểm nhằm tạo điều kiện để Li- băng từng bước khôi phục quyền kiểm soát đối với các khu vực hiện do Israel kiểm soát sau cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.

Một quan chức an ninh cấp cao của Li -băng xác nhận các cuộc thảo luận đang tập trung vào phạm vi khu vực được chuyển giao cũng như lộ trình rút quân của Israel. Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng chỉ có thể được đưa ra sau khi vòng đàm phán hiện nay kết thúc.

Về phía Israel, các quan chức nước này cho biết lực lượng Li- băng tham gia triển khai tại các khu vực được chuyển giao có thể phải trải qua quá trình huấn luyện và thẩm tra do Mỹ hỗ trợ. Israel cũng mong muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực dọc biên giới với lý do bảo đảm an ninh.

Đại sứ Israel Danny Danon. Ảnh: NBC News

Phát biểu tại Liên hợp quốc, Đại sứ Israel Danny Danon cho biết nước này về lâu dài mong muốn chuyển giao một số vị trí cho quân đội Li - băng tiếp quản, song chưa nêu cụ thể quy mô các khu vực có thể được bàn giao.

Trong khi đó, Li - băng khẳng định mục tiêu trọng tâm của các cuộc đàm phán là bảo đảm việc Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi lãnh thổ Li – băng.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah nhìn chung vẫn được duy trì từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tiếp diễn khi quân đội Israel tiếp tục hiện diện tại một số khu vực ở miền Nam Li- băng và các vụ tấn công nhỏ vẫn được ghi nhận.

Minh Phương