Mỹ thông báo tàu chiến đi qua eo biển Hormuz, triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi

Mỹ cho biết, hai tàu chiến Hải quân nước này đã đi qua eo biển Hormuz và bắt đầu hoạt động rà phá thủy lôi nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin trên và cảnh báo sẽ có phản ứng đối với hoạt động của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực.

Một tàu hàng trên Vịnh, gần eo biển Hormuz, được ghi nhận từ khu vực phía bắc Ras al-Khaimah, gần biên giới với vùng Musandam của Oman. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hai tàu khu trục USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã vượt qua eo biển Hormuz, khởi động chiến dịch nhằm thiết lập hành lang hàng hải an toàn và bảo đảm tự do lưu thông thương mại. CENTCOM cho biết có thể triển khai thêm phương tiện hỗ trợ, gồm thiết bị không người lái dưới nước, trong thời gian tới. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, khẳng định đây là bước khởi đầu cho việc thiết lập tuyến hàng hải an toàn phục vụ thương mại quốc tế.

Một tàu hải quân di chuyển qua eo biển Hormuz vào tháng 3/2026. Ảnh: AFP.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang triển khai hoạt động nhằm “dọn sạch” eo biển Hormuz, hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải dầu mỏ qua khu vực. Ông đồng thời cho rằng phần lớn phương tiện rải mìn của Iran đã bị phá hủy, song nguy cơ từ các thủy lôi vẫn còn.

Phản ứng trước các thông tin trên, người phát ngôn quân đội Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, bác bỏ việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz, khẳng định Tehran không xác nhận thông tin này và nhấn mạnh quyền kiểm soát hoạt động tại khu vực thuộc lực lượng vũ trang Iran.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ xử lý cứng rắn đối với bất kỳ tàu quân sự nào đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ tàu dân sự được phép lưu thông trong điều kiện nhất định.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu đi qua mỗi ngày. Khu vực này nhiều lần bị gián đoạn hoạt động hàng hải trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Giới phân tích nhận định, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, ngay cả khi căng thẳng có dấu hiệu giảm nhiệt.

Thanh Hằng

Nguồn: Theo CNA, CBS News.