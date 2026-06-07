Mỹ: Thẩm phán liên bang chặn kế hoạch hạn chế nhập cư hợp pháp của Tổng thống Trump

Thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island (Mỹ) John McConnell vừa ra phán quyết chặn hàng loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp pháp do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối năm ngoái.

Thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island (Mỹ) John McConnell chặn kế hoạch hạn chế nhập cư hợp pháp của Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Theo đó, Thẩm phán John McConnell cho rằng các hạn chế đối với hồ sơ xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch của công dân đến từ 39 quốc gia ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông là trái pháp luật.

Các biện pháp này được áp dụng sau vụ nổ súng xảy ra ngày 26/11/2025 tại thủ đô Washington, khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương. Nghi phạm là một người Afghanistan đã đến Mỹ theo chương trình tái định cư sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul năm 2021.

Trong phán quyết, Thẩm phán McConnell nhận định các chính sách do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ triển khai đã đẩy cuộc sống của nhiều người nhập cư vào tình trạng bấp bênh về pháp lý.

Theo ông, sau hơn 6 tháng kể từ khi các biện pháp được áp dụng, nhiều người vẫn không thể làm việc, không có tình trạng cư trú rõ ràng và không thể lên kế hoạch cho tương lai. Ông cũng chỉ trích Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ viện dẫn các lý do an ninh quốc gia như một cái cớ để che giấu quan điểm chống nhập cư.

Thẩm phán McConnell: Kế hoạch siết nhập cư của Tổng thống Trump vi phạm luật di trú. Ảnh: AP.

Thẩm phán McConnell nhấn mạnh nhiệm vụ của tòa án không phải là đánh giá tính đúng đắn về mặt chính trị của các chính sách, mà là xác định liệu các chính sách đó có phù hợp với pháp luật hay không. Theo ông, các biện pháp này mang tính tùy tiện và không tuân thủ các quy định hành chính cũng như luật di trú hiện hành.

Theo giới phân tích, phán quyết mới nhất của Thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island được xem là một trở ngại pháp lý đáng chú ý đối với chính sách nhập cư cứng rắn mà chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi trong nhiệm kỳ thứ hai.

Ngọc Liên