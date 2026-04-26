Mỹ tăng cường rà phá thủy lôi, khôi phục tuyến hàng hải chiến lược Hormuz

Hải quân Mỹ đang triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, một nỗ lực quan trọng nhằm khôi phục hoạt động giao thông hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho các lực lượng hải quân tăng cường rà soát chất nổ của Iran để giảm thiểu rủi ro cho các tàu thương mại.

Hải quân Mỹ đang triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Ảnh: WION.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, với mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải biển vốn bị đe dọa bởi các thiết bị nổ dưới nước. Tổng thống Trump nhấn mạnh đã chỉ đạo tăng cường nỗ lực rà phá, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào bị phát hiện rải thủy lôi tại khu vực.

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, quá trình rà soát và xử lý toàn bộ số thủy lôi có thể kéo dài tới 6 tháng, phản ánh mức độ phức tạp của hoạt động dò tìm và vô hiệu hóa vật liệu nổ trong môi trường biển. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không xác nhận mốc thời gian cụ thể, song khẳng định quân đội Mỹ tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian phù hợp.

Hiện Hải quân Mỹ đang huy động các đội thợ lặn và chuyên gia xử lý bom mìn (EOD) tại khu vực. Ngoài ra, lực lượng này duy trì các tàu chiến ven biển có năng lực chống thủy lôi tại Trung Đông, đồng thời điều động thêm tàu quét mìn để tăng cường khả năng tác chiến.

Trong khi đó, một số quốc gia thành viên NATO phát tín hiệu sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết Berlin dự kiến điều tàu rà phá thủy lôi Fulda tới khu vực cho một nhiệm vụ tiềm năng, song việc triển khai cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc chấm dứt bền vững các hành động thù địch và sự phê chuẩn của Quốc hội Đức.

Một số quốc gia thành viên NATO sẽ tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Ảnh: Firstpost.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho biết Ankara có thể tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một cơ chế hợp tác đa quốc gia, nếu đạt được thỏa thuận giữa các bên liên quan. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi hoạt động rà phá đạt kết quả, việc khôi phục hoàn toàn niềm tin của thị trường vận tải biển quốc tế đối với tuyến đường qua eo biển Hormuz sẽ cần thêm thời gian.

Trong lúc này, tiến trình đối thoại Mỹ–Iran tiếp tục đối mặt trở ngại, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/4 đã hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Pakistan của các Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff để đàm phán hòa bình với Iran.

Thanh Giang

Nguồn: AP, WION.