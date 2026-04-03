Mỹ siết chặt thương mại: Áp thuế dược phẩm tới 100%, điều chỉnh mạnh thuế kim loại

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí sắc lệnh công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với một số loại dược phẩm có thương hiệu, đồng thời điều chỉnh cách tính thuế đối với thép, nhôm và các kim loại khác. Đây được xem là bước đi mới nhằm mở rộng chính sách thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã bác bỏ một phần chương trình thương mại của chính quyền.

Theo thông báo, các biện pháp thuế đối với dược phẩm sẽ đi kèm nhiều ngoại lệ. Cụ thể, thuốc gốc và các doanh nghiệp đã cam kết xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ trước khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc sẽ được miễn trừ. Ngoài ra, các quốc gia đã đạt thỏa thuận thương mại với Washington sẽ chịu mức thuế thấp hơn, qua đó thu hẹp đáng kể phạm vi áp dụng mức thuế cao.

Chính quyền Mỹ cũng thay đổi phương thức tính thuế đối với thép, nhôm và đồng. Thay vì dựa trên chi phí sản xuất ở nước ngoài, mức thuế sẽ được tính theo tổng giá trị kim loại mà các doanh nghiệp Mỹ phải chi trả. Theo giới chức, cách tiếp cận này nhằm đơn giản hóa quy trình và hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài khai báo giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế.

Các biện pháp mới được công bố đúng dịp tròn một năm kể từ khi ông Trump đưa ra gói thuế quan diện rộng đối với nhiều đối tác thương mại – động thái từng gây biến động kinh tế toàn cầu và sau đó bị Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết là vi hiến. Sau phán quyết này, Nhà Trắng chuyển sang áp dụng thuế theo từng ngành cụ thể và tiến hành các cuộc điều tra thương mại có mục tiêu rõ ràng hơn.

Đối với dược phẩm, chính sách thuế là kết quả của cuộc điều tra về an ninh quốc gia liên quan đến việc phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Một số đối tác như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ dự kiến chịu mức thuế khoảng 15%, trong khi hàng nhập khẩu từ Anh khoảng 10%.

Một số tập đoàn dược lớn đã đạt thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ, qua đó tránh được thuế nhập khẩu, đồng thời cam kết điều chỉnh giá thuốc và mở rộng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, chính sách thuế mới vẫn gây nhiều tranh luận về tác động đối với chi phí và thương mại quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: Politico, Reuters