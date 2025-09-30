Mỹ sẽ trục xuất 400 công dân Iran nhập cảnh trái phép

Một quan chức Iran vừa cho biết, Mỹ sẽ trục xuất khoảng 400 công dân Iran, phần lớn nhập cảnh trái phép. Nhóm đầu tiên gồm 120 người dự kiến sẽ về đến Iran trong tuần này, sau nhiều tháng thảo luận song phương.

Quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc trả lời hãng tin bán chính thức Tasnim, ông Hossein Noushabadi, Vụ trưởng Vụ Quan hệ thuộc Bộ Ngoại giao Iran nói: “Ở bước đầu tiên, họ quyết định trục xuất 120 người Iran đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ, phần lớn qua ngả Mexico.”

Theo tờ New York Times, vụ trục xuất - một động thái hiếm hoi thể hiện sự hợp tác giữa hai nước diễn ra sau nhiều tháng thương lượng.

Ông Noushabadi cho biết: “Mỹ đang có kế hoạch trục xuất khoảng 400 người Iran, hầu hết nhập cảnh bất hợp pháp, phù hợp với chính sách chống nhập cư mới của chính phủ Mỹ.” Theo ông Noushabadi nhóm đầu tiên gồm 120 người sẽ về đến Iran trong vòng một đến hai ngày tới. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu từ báo chí.

Người nhập cư trái phép bị Mỹ bị trục xuất. Ảnh: Middle East.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trục xuất số lượng kỷ lục những người sống tại Mỹ mà không có tình trạng pháp lý, sau khi cáo buộc tình trạng vượt biên trái phép gia tăng dưới thời người tiền nhiệm thuộc Đảng Dân chủ, ông Joe Biden.

Tuy nhiên, chính quyền Trump gặp khó khăn trong việc gia tăng số lượng trục xuất, dù đã mở ra các kênh mới để đưa người di cư sang những quốc gia khác ngoài quê hương họ. Hồi tháng 2, Mỹ đã trục xuất 119 người từ nhiều quốc gia, trong đó có Iran sang Panama theo một thỏa thuận song phương.

Nguồn: FRANCE 24, Reuters

Thanh Hằng