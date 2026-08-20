Mỹ sẽ triển khai chiến dịch gây sức ép kinh tế quy mô chưa từng có nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Washington sẽ triển khai chiến dịch gây sức ép kinh tế quy mô chưa từng có nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo mọi quốc gia tiếp tục hỗ trợ Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Tổng thống Trump cho rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: AP.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/8, Tổng thống Trump cho rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Ông tuyên bố đây sẽ là một chiến dịch “chiến tranh kinh tế và cô lập” Iran ở quy mô chưa từng có, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran thay đổi lập trường.

Theo ông Trump, bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ hỗ trợ Iran dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ phải chịu “những hậu quả kinh tế nghiêm trọng”. Tổng thống Mỹ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động mà Washington cho là những kênh giúp Iran duy trì nguồn lực kinh tế, gồm buôn lậu dầu mỏ, hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, hoạt động của các tổ chức đổi tiền, đăng ký tàu biển và sử dụng công ty bình phong.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành “chiến tranh kinh tế và cô lập” Iran ở quy mô chưa từng có. Ảnh: Reuters

Ông Trump đồng thời kêu gọi các đồng minh của Mỹ phối hợp cô lập Iran, nhấn mạnh mục tiêu ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, chỉ vài giờ sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo bất kỳ sự hỗ trợ hoặc tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ đều đồng nghĩa với việc tham gia hoạt động quân sự của Washington. Ông cho rằng các nước vùng Vịnh cần nhận thức rằng Tehran đang theo dõi sát tình hình tại các căn cứ quân sự trong khu vực.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước vùng Vịnh là nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ. Ông Abdollahi cho rằng khó có khả năng một số lượng lớn máy bay quân sự, đặc biệt là máy bay tiếp dầu, hoạt động tại các căn cứ trong khu vực mà nước sở tại không biết.

UAE và Iran có quan hệ kinh tế, thương mại lâu đời và UAE từng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Iran, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể.

UAE từng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Iran. Ảnh: Al Jazeera.

Căng thẳng hiện tập trung tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục diễn ra trong khi những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải quan trọng này chưa đạt kết quả.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AP, The Wall Street Journal, Al Jazeera.