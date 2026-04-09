Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự xung quanh Iran đến khi đạt thỏa thuận cuối cùng

Một ngày sau khi công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại Iran và khu vực xung quanh cho đến khi nước này thực thi đầy đủ cái mà ông gọi là “thỏa thuận thực chất”, đồng thời cảnh báo Washington sẽ có phản ứng mạnh hơn nếu các điều khoản không được tuân thủ.

Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự quanh Iran cho đến khi đạt “thỏa thuận thực chất”. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Toàn bộ tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự Mỹ, cùng với đạn dược, vũ khí và mọi trang bị cần thiết cho hoạt động quân sự nhằm vô hiệu hóa đối phương vốn đã bị suy yếu đáng kể, sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại Iran và khu vực xung quanh, cho đến khi “Thỏa thuận thực sự” đạt được được thực hiện đầy đủ.”

Dù cho rằng khả năng thỏa thuận đổ vỡ là thấp, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo rằng: “nếu vì bất kỳ lý do nào thỏa thuận không được thực hiện, điều rất khó xảy ra, các hành động quân sự sẽ bắt đầu trở lại với quy mô và mức độ lớn hơn, mạnh hơn chưa từng có”.

Trong bài đăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh các yêu cầu lâu nay của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cũng như việc bảo đảm hoạt động thông suốt của eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Ông Trump cho biết: “Điều này đã được thống nhất từ lâu, bất chấp những tuyên bố trái ngược - không có vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở và an toàn.”

Tổng thống Donald Trump: Quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích bất cứ lúc nào, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ là “tạm dừng” chứ không phải chấm dứt các hoạt động quân sự.

Hiện có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Trung Đông, bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, các đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến được điều động từ bang California và Nhật Bản, cùng một sư đoàn dù tinh nhuệ của Lục quân.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun