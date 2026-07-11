Mỹ sắp áp thuế trừng phạt cực nặng với các quốc gia mua dầu Nga?

Nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump để thúc đẩy dự luật áp thuế trừng phạt cực nặng đối với các quốc gia mua dầu từ Nga

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham gặp gỡ giới truyền thông tại Kiev vào ngày 10 tháng 7 Ảnh:RFERL.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đang có chuyến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một nhóm bốn Thượng nghị sĩ Mỹ gồm hai thành viên đảng Cộng hòa Lindsey Graham, Roger Wicker và hai thành viên đảng Dân chủ Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định: Nhóm này đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá với chính quyền Tổng thống Donald Trump để đưa dự luật trừng phạt Nga được cập nhật ra bỏ phiếu tại Thượng viện và dự kiến sẽ sớm ban hành thành luật.

Biện pháp mạnh mẽ này nằm trong khuôn khổ “Đạo luật Trừng phạt Nga.” Điểm khác biệt cốt lõi của dự luật là cơ chế trừng phạt thứ cấp. Thay vì chỉ cấm vận trực tiếp Moscow, Washington sẽ đánh thẳng vào nền kinh tế của các quốc gia, doanh nghiệp hoặc bên trung gian tiếp tục tiêu thụ năng lượng từ Nga.

Mức thuế phạt kịch trần 500% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, một mức thuế được các nhà lập pháp Mỹ mô tả là “quá sức chịu đựng” đối với bất kỳ nền kinh tế nào, được xem là “vũ khí kinh tế” nhằm triệt hạ hoàn toàn nguồn thu ngân sách phục vụ chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Động thái này diễn ra ngay sau khi chính quyền ông Trump chấm dứt hoàn toàn các giấy phép miễn trừ tạm thời đối với dầu mỏ Nga qua đường biển. Mục tiêu chính của dự luật là chặn đứng dòng tiền từ các khách hàng lớn nhất hiện tại của Nga, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia đã chi hàng chục tỷ USD mua dầu thô giá rẻ của Moscow kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Theo các chuyên gia quốc tế, việc siết chặt gọng kìm kinh tế này là bước đi quyết liệt nhằm tạo đòn bẩy tối đa, buộc Nga phải đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ 5.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chịu tác động nặng nề nếu dự luật áp thuế trừng phạt được thông qua. Ảnh: Linkedin.

Để giảm bớt tính cứng rắn và tạo không gian linh hoạt cho chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, dự luật sửa đổi vẫn giữ lại điều khoản cho phép Tổng thống Mỹ ban hành một lệnh miễn trừ trừng phạt có thời hạn 180 ngày cho một quốc gia cụ thể, nếu điều đó được chứng minh là “phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của nước Mỹ”.

Nếu được thông qua và ban hành thành luật, công cụ lập pháp này không chỉ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Washington với các đối tác lớn như New Delhi, mà còn trực tiếp định hình lại thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang tăng trở lại sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Nhật Lệ

Nguồn: Money Control, News18, CBS News