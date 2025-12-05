Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã phê duyệt thương vụ bán các loại vũ khí tấn công trên không trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và khả năng phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác phòng thủ Bắc Mỹ.

Quốc kỳ Canada và Mỹ. Ảnh: Canadian Chamber of Commerce.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói trang bị này sẽ “tăng cường năng lực phòng thủ đáng tin cậy của Canada”, đồng thời củng cố khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng Mỹ trong nhiều tình huống, từ phòng thủ lục địa cho tới các hoạt động của liên minh NATO. Washington nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực không kích của Ottawa cũng giúp cải thiện khả năng đóng góp của Canada cho các nhiệm vụ phòng thủ chung trong khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD).

Lầu Năm Góc cho biết các nhà thầu chính của thương vụ bao gồm tập đoàn Boeing và RTX Corp – hai trong số các tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất của Mỹ. Những doanh nghiệp này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống dẫn đường chính xác, cũng như đa dạng chủng loại bom được chuyển giao. Gói hỗ trợ hậu cần, đào tạo và bảo dưỡng dài hạn cũng nằm trong thỏa thuận.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí tấn công trên không trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada. Ảnh minh họa: Reuters.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Canada đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm thiếu đầu tư. Hồi tháng 8, Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng ngay trong năm nay theo cam kết với NATO. Ông Carney cho rằng tình hình an ninh khu vực ngày càng khó đoán định, cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng mạnh, cùng với những thách thức mới tại Bắc Cực - nơi Canada có lợi ích chiến lược quan trọng đã buộc Ottawa phải tăng tốc tái vũ trang.

Thương vụ hiện chờ Quốc hội Mỹ xem xét, song dự kiến sẽ sớm được thông qua, do Canada từ lâu được xem là một trong những đồng minh thân cận và tin cậy nhất của Washington.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Arab News