Mỹ - Pháp thúc đẩy thực hiện thỏa thuận giảm căng thẳng tại Trung Đông

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Emmanuel Macron, với trọng tâm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, ngày 15/6/2026. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những bước đi tiếp theo sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng các hoạt động quân sự, tạo điều kiện giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Trump cho biết việc khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là ưu tiên hàng đầu nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và giảm áp lực đối với nền kinh tế thế giới.

Theo ông, các hoạt động rà phá chướng ngại vật trên tuyến hàng hải chiến lược này đang được tiến hành. Hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz hiện đã được khôi phục một phần và dự kiến sẽ trở lại hoàn toàn bình thường vào ngày 19/6, thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký chính thức bản ghi nhớ khung giữa hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Macron hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao dẫn tới thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh Pháp sẵn sàng tham gia các hoạt động phối hợp quốc tế nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết Paris ủng hộ việc tái mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhưng mong muốn các bên liên quan thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được nhằm bảo đảm thỏa thuận được duy trì lâu dài.

Hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz dự kiến sẽ trở lại hoàn toàn bình thường vào ngày 19/6, thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký chính thức bản ghi nhớ khung giữa hai nước. Ảnh: Reuters.

Ngoài vấn đề Trung Đông, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, các thách thức kinh tế toàn cầu và quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Theo giới quan sát, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Macron được đánh giá là một trong những hoạt động song phương đáng chú ý nhất bên lề hội nghị G7, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu thời gian gần đây xuất hiện những khác biệt về thương mại, an ninh và cách tiếp cận đối với các cuộc khủng hoảng quốc tế. Dù vậy, cả Washington và Paris đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và phối hợp trong xử lý các thách thức toàn cầu.

Ngọc Liên