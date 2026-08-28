Mỹ muốn G20 tuân thủ chiến dịch trừng phạt Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến kêu gọi các thành viên G20 thúc đẩy tăng trưởng, thu hẹp mất cân đối kinh tế toàn cầu và giải quyết vấn đề nợ công, đồng thời tuân thủ chiến dịch trừng phạt của Washington nhằm vào Iran.

Mỹ thúc đẩy việc thực thi nghiêm ngặt hơn các lệnh trừng phạt đối với Iran tại G20. Ảnh: Globalsources.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ chủ trì cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào ngày 31/8 và 1/9 tại thành phố Asheville, bang North Carolina. Đây là lần đầu tiên Mỹ đăng cai các cuộc thảo luận tài chính G20 sau khi Washington không tham gia tiến trình do Nam Phi chủ trì năm ngoái.

Hãng tin Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các thành viên G20 thống nhất những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm mất cân đối toàn cầu và giải quyết các thách thức về nợ công. Theo quan chức này, Washington sẽ đặt vấn đề mất cân đối thương mại toàn cầu ở vị trí trọng tâm, với mục tiêu bảo vệ lợi ích của người lao động Mỹ và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Mỹ.

Bên cạnh vấn đề thương mại, Mỹ muốn các cuộc thảo luận G20 tập trung vào khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đối với các nguồn lực thiết yếu, trong đó có năng lượng. Washington cũng sẽ thúc đẩy hỗ trợ khu vực tư nhân và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất. Các lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến tham gia thảo luận về những rào cản đối với đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất, cũng như các cải cách về quy định.

Một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Bessent sẽ đưa ra “tuyên bố mạnh mẽ” liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran tại cuộc họp G20. Ảnh: AFP.

Một trọng tâm khác của cuộc họp là chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ hôm 24/8 cảnh báo các quốc gia có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục duy trì những quan hệ kinh doanh còn lại với Iran, quan chức Mỹ cho biết ông Bessent sẽ đưa ra “tuyên bố mạnh mẽ” tại cuộc họp G20. Theo đó, Washington muốn các nước tuân thủ chiến dịch trừng phạt Iran của Mỹ nếu muốn tiếp tục hoạt động trong hệ thống tài chính phương Tây dựa trên đồng USD.

Theo reuters, quan chức Mỹ nhấn mạnh đây là “một khía cạnh quan trọng” trong chiến dịch kinh tế hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran và Washington muốn bảo đảm sự nhất quán giữa tất cả thành viên G20.

G20 gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Nhóm được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998 nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế và tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, Nam Phi đã bị loại khỏi G20 trong năm nay, khi Mỹ giữ chức chủ tịch nhóm, trong khi Washington mời Ba Lan tham gia với tư cách thành viên tại bàn đàm phán. Mặc dù chương trình nghị sự G20 theo thời gian đã được mở rộng sang các vấn đề như biến đổi khí hậu và y tế toàn cầu, các nhà phân tích dự kiến Washington sẽ thúc đẩy cách tiếp cận “trở lại những vấn đề cốt lõi” trong năm nay.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters