Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran

Ngày 30/1, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cùng một doanh nhân bị Washington cáo buộc có liên quan đến các hoạt động chuyển tiền phục vụ Tehran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: CCTV

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Eskandar Momeni chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng thực thi pháp luật Iran, những đơn vị mà Washington cáo buộc đã tham gia các biện pháp trấn áp an ninh trong nước thời gian gần đây, dẫn tới thương vong lớn trong các cuộc biểu tình. Cùng với ông Momeni, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa thêm 5 quan chức an ninh Iran khác vào danh sách trừng phạt với cáo buộc liên quan tới các hành động mạnh tay nhằm vào người dân.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni. Ảnh: CCTV

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt tài chính còn nhắm tới nhà đầu tư Babak Zanjani và hai sàn giao dịch tài sản số đăng ký tại Anh, bị cho là đã xử lý các dòng tiền có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phát biểu về quyết định này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục nhằm vào các cá nhân cấp cao và các mạng lưới tài chính liên quan tới Iran, bao gồm cả việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho những hoạt động bị Mỹ coi là vi phạm pháp luật quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: CCTV

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan tới Iran, song đồng thời cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran.

Cũng trong ngày 30/1, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm giúp giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực “hạ nhiệt” căng thẳng và thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai quốc gia.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm ngày 30/1. Ảnh: Iranpress

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Istanbul, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, coi đây là yếu tố then chốt nhằm giảm căng thẳng và ổn định tình hình khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters