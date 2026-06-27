Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị công nghệ của Trung Quốc

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 26/6 thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Động thái này đánh dấu bước đi mới nhất của Washington nhằm siết chặt kiểm soát các sản phẩm công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Mỹ vừa thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Chinausfocus.

Theo FCC, lệnh cấm mới mở rộng phạm vi áp dụng của quy định được ban hành từ năm 2022 đối với các mẫu thiết bị viễn thông và giám sát hình ảnh mới của các doanh nghiệp gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua.

Điểm đáng chú ý là quy định mới không chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được thiết kế từ cuối năm 2022 trở về sau, mà còn mở rộng sang các mẫu thiết bị cũ được sử dụng trong lĩnh vực an toàn công cộng, bảo vệ cơ sở của chính phủ, giám sát an ninh đối với hạ tầng trọng yếu và các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia.

Lệnh cấm mới này dự kiến có hiệu lực từ đầu tháng 7. FCC cho biết quyết định này là cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi ro đối với lĩnh vực thông tin liên lạc của Mỹ và tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia.

Cơ quan này cũng khẳng định người dân Mỹ vẫn được phép tiếp tục sử dụng các thiết bị thuộc diện cấm nếu đã sở hữu trước đó.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cùng các doanh nghiệp liên quan hiện chưa đưa ra phản hồi về quyết định mới.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã cấm nhập khẩu toàn bộ các mẫu drone mới do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: scmp.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi biện pháp của FCC nhằm siết chặt các sản phẩm công nghệ Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã cấm nhập khẩu toàn bộ các mẫu máy bay không người lái (drone) mới do Trung Quốc sản xuất. Đến tháng 3 năm nay, FCC tiếp tục cấm nhập khẩu các mẫu bộ định tuyến dân dụng mới sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các quy định này không áp dụng đối với các mẫu drone và router đã được sản xuất trước đó.

Hiện FCC cũng đang xem xét cấm các nhà mạng viễn thông Mỹ kết nối với các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc. Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ khiến các công ty viễn thông Trung Quốc không thể vận hành các trung tâm dữ liệu tại Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters