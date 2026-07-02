Mỹ không gia hạn Hiệp định USMCA, xem xét sửa đổi

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo không gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) theo hình thức hiện tại, đồng thời khởi động lộ trình kéo dài 10 năm để xem xét sửa đổi hiệp định nhằm đưa thêm hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và giảm thâm hụt thương mại với hai nước láng giềng.

Mỹ không gia hạn USMCA, thúc đẩy đàm phán sửa đổi hiệp định. Ảnh: Reuters.

Quyết định được công bố sau cuộc rà soát định kỳ đầu tiên kể từ khi USMCA có hiệu lực năm 2020. Theo cơ chế của hiệp định, việc Mỹ không đồng ý gia hạn ở thời điểm rà soát không đồng nghĩa USMCA chấm dứt hiệu lực. Hiệp định vẫn tiếp tục được duy trì trong 10 năm tới và sẽ được xem xét hằng năm, trừ khi ba nước thống nhất một phiên bản mới.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington không đồng ý gia hạn USMCA dưới hình thức hiện nay và sẽ tiếp tục làm việc với Mexico và Canada để khắc phục những hạn chế của hiệp định cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại với hai đối tác. Ông Greer cho biết thêm, Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương với Mexico theo kế hoạch trong tuần bắt đầu từ ngày 20/7.

Theo giới chức Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc siết chặt quy tắc xuất xứ đối với ô tô và các sản phẩm công nghiệp khác, đồng thời tăng cường an ninh kinh tế nhằm ngăn các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc, hưởng lợi từ các ưu đãi của USMCA.

Về phía Mexico, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp giải quyết những quan ngại của Mỹ liên quan đến việc làm và thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn khác biệt về đề xuất của Washington yêu cầu nâng tỷ lệ linh kiện có xuất xứ khu vực trong ngành ô tô.

USMCA được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký năm 1994. Hiệp định hiện là nền tảng của chuỗi cung ứng sản xuất tích hợp giữa ba nước với tổng kim ngạch thương mại khoảng 1.600 tỷ USD mỗi năm.

Giới phân tích nhận định quyết định của Washington đã được dự báo từ trước, khi chính quyền Mỹ nhiều lần cho rằng cần sửa đổi hiệp định để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Mỹ, năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này với Mexico là 197 tỷ USD, còn với Canada là 48,3 tỷ USD. Phần lớn thâm hụt với Canada đến từ nhập khẩu năng lượng, trong khi mức thâm hụt với Mexico tăng nhanh do nhiều doanh nghiệp chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Mexico nhằm tránh các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews